Ornella Muti è una delle vere e proprie icone di bellezza, ma sapete la sua età? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su di lei.

È una delle attrici più famose, amate ed apprezzate del nostro panorama artistico, Ornella Muti. Entrata nel mondo dello spettacolo ed, in particolare, della recitazione quando aveva soltanto quattordici anni, l’attrice romana ha facilmente conquistato l’interesse su di sé. Non soltanto, sia chiaro, per la sua immensa e smisurata bellezza, ma anche per la sua sconsiderata bravura. Tanto è vero che, nonostante siano passati notevoli anni dal suo esordio in questo mondo, la bellissima attrice decanta di un successo davvero incredibile. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Certo, dal punto di vista professionale e lavorativo, sappiamo benissimo che è una delle più grandi attrici. Ma, invece, dal punto di vista ‘privato’, cosa occorre sapere? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. In questo nostro articolo, infatti, non soltanto vi riproporremo la sua età, ma vi parleremo anche della sua vita privata, dei suoi figli e, perché no, anche del suo canale social. Siete pronti? Scopriamo tutto quello che occorre sapere sulla bellissima Ornella Muti.

Ornella Muti: età ed Instagram

Aveva soltanto quattordici anni quando Ornella Muti, come dicevamo precedentemente, faceva il suo debutto nel mondo della televisione. Ed, in particolare, nel mondo della recitazione. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Tanto è vero che, dopo aver recitato nel film ‘La moglie più bella’, la simpaticissima Ornella Muti cavalca praticamente l’onda del successo. Diventando a tutti gli effetti una delle attrici più amate e ricercate a livello europeo. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Al di là dell’aspetto professionale e della sua immensa bellezza, che la annovera tra le donne più affascinanti dello spettacolo italiano, cosa sappiamo della sua vita privata? Siete proprio curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme non soltanto la sua età, ma anche dove è possibile seguirla sui social. Procediamo, però, con ordine. Stando a quanto si apprende dal web, Ornella Muti è nata a Roma il 9 Marzo del 1955. Quindi, se la matematica non è un opinione, la bellissima attrice romana ha ben sessantacinque anni. E tra qualche mese, quindi, ne compirà sessantasei. Invece, dove è possibile seguirla sui social? Se siete proprio curiosi di saperlo e, soprattutto, non vedete l’ora di perdere ogni suo aggiornamento, mettete il classico ‘like’ alla seguente pagina Instagram: ornellamuti. Vi assicuriam: non ve ne pentirete affatto.

Quanti figli ha? La sua vita privata

La bellissima Ornella Muti ha ben tre figli: Naike Rivelli, nata nel 1974, Carolina ed Andrea. Ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? L’attrice romana è stata sposata ben due volte. Il primo matrimonio, quello con l’attore Alessio Orano, è iniziato nel 1975. Ed è terminato nel 1981. Il secondo, invece, è stato celebrato con Federico Facchinetti, padre di Carolina ed Andrea, nel 1988. Ed è terminato nel 1966.

Voi, invece, sapevate tutte queste cose su di lei?