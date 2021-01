Virginia Raffaele ha postato su Instagram uno dei ricordi più cari che custodisce: lo scatto del passato ha emozionato i fan. Date un’occhiata.

La famosissima attrice e comica è amatissima dagli italiani: ha lavorato in teatro, ha partecipato a numerose fiction andate in onda sul piccolo schermo ed è stata nel cast di Mai Dire Grande Fratello Show. Virginia Raffaele vanta una carriera davvero brillante: con gli anni ha conquistato il pubblico televisivo per la sua bravura ed anche nella sua abilità a far sorridere tutti. Le sue imitazioni, ricordiamo ad esempio quella di Belen Rodriguez o di Carla Bruni, hanno sempre avuto un enorme successo. Il suo successo, la sua professionalità le hanno permesso di salire sul palco dell’Ariston, nel 2016 e nel 2019, in qualità di presentatrice del Festival di Sanremo. Parliamo di una vera artista amata e seguita in tutta Italia. Sui social è seguita da quasi 500 mila utenti: vi mostriamo proprio adesso uno scatto pubblicato dalla Raffaele sul suo canale Instagram.

Virginia Raffaele: “Il ricordo più bello che ho”, lo scatto ha emozionato i fan

Lo scatto da bambina pubblicato poche settimane fa da Virginia Raffaele ha lasciato senza parole i migliaia di utenti Instagram che la seguono quotidianamente. Era davvero piccolissima in questo scatto del passato che ha fatto il pieno di like. L’artista romana, nel post, racconta che si trovava al Luna Park: Virginia ha svelato i dettagli di uno dei ricordi più belli che custodisce. “Questa bambinetta che mangia un panino, seduta su un panchetto nella rotonda dei pesciolini a Luna Park, sono io.

È uno dei ricordi più belli che ho. Nonostante l’outfit” scrive nella didascalia. Siete curiosi vero di vedere la Raffaele da piccola? Date un’occhiata qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

La Raffaele ha postato questo scatto per augurare a tutti i suoi fan un buon anno nuovo. Il 2020 ha scosso la vita di tutti e con le sue parole, l’artista regala un grande insegnamento di vita: ha augurato a tutti di ritrovare la serenità perduta, di ricominciare a vivere e di recuperare la speranza che il Covid forse ci ha fatto smarrire. Ha concluso così: “Io, quando mangiavo quel panino in mezzo al caos delle domeniche di festa, fra le voci della gente che veniva a divertirsi, tra un resto da dare e un pesciolino da imbustare, non avrei mai potuto immaginare che il mio sogno si potesse avverare un giorno.

Ma non ho mai smesso di crederci, neanche per un attimo.

Anche se ogni volta ho paura che possa finire da un momento all’altro.

Questo mi tiene con i piedi per terra, mentre la testa viaggia fra le nuvole. Vi auguro di non smettere di sognare. Buon 2021 gente“.