Serena Rossi, ricordate cosa le successe in diretta in una sua intervista di qualche anno fa? Impossibile dimenticare quel momento.

Giovanissima, ma con una carriera alle spalle davvero incredibile: è proprio così che potremmo iniziare questo articolo dedicato alle bellissima Serena Rossi. Voce incredibile, e ne abbiamo avuto la conferma durante ‘Tale e Quale Show’, ed attrice incredibili, la giovanissima napoletana è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati da tutto il pubblico italiano. Colonna portante di diverse serie televisive, di film e di pellicole cinematografiche, la giovanissima Rossi si appresta ad indossare i panni dell’assistente social Mina Settembre. E, soprattutto, far compagnia il suo tanto caro ed amato pubblico italiano. Ecco, ma in attesa della prima puntata di Domenica 17 Gennaio, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di un suo incantevole scatto del passato. Ma vi ricordate cosa le successe diversi anni fa nello studio di ‘Domenica In’ in diretta televisiva? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. La giovanissima Serena era nello studio di Mara Venier intenta a raccontarsi quando, inaspettatamente, è successo qualcosa che l’ha lasciata senza parole. Cosa? Scopriamolo insieme.

Serena Rossi, successe tutto in diretta con gran sorpresa di tutti: ricordate quel momento?

Era esattamente il 2019 quando Serena Rossi, ospite della puntata di ‘Domenica In’ del 17 Febbraio, è stata letteralmente colta di sorpresa in diretta televisiva. Chiamata dalla padrona di casa per parlare di sé, della sua carriera e della sua vita privata, l’attrice napoletana è stata la protagonista di un momento davvero imperdibile. E, soprattutto, incredibile. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: voi lo ricordate? Nel caso in cui la risposta fosse negativa, state tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che la bellissima Serena Rossi, come anche tutti i presenti in studio e il pubblico da casa, è rimasta completamente senza parole. Pensate, non riusciva affatto a credere ad una cosa del genere. Ovviamente, nulla di ‘grave’, sia chiaro. Fatto sta che, ospite di Mara Venier e di ‘Domenica In’, Serena Rossi ha ricevuto la tanto agognata e sperata proposta di matrimonio in diretta. L’attrice, infatti, è felicemente fidanzata con Davide Devenuto. Ed è madre del piccolo Diego. Eppure, fino a questo momento, ancora deve indossare l’abito bianco. È proprio per questo motivo che, cogliendola di sorpresa, il buon Devenuto ha voluto farle la proposta di matrimonio in diretta. Cosa avrà risposto lei? Beh, ovviamente: si. Al momento, però, la coppia ancora deve convolare a nozze. Anche perché, diciamoci la verità, l’ultimo anno non è stato affatto facile. Fatto sta che, in ogni cosa, la proposta è arrivata.

Un momento davvero incredibile, quindi. Anche perché, diciamoci la verità, chi è che non vorrebbe ricevere una proposta di matrimonio in diretta?