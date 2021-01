Stasera tutto è possibile, brutta notizia: la conferma è appena arrivata

Stasera tutto è possibile, brutta notizia per i fan della trasmissione con Stefano De Martino: la conferma è appena arrivata.

Brutte notizie in arrivo per i telespettatori di Stasera tutto è possibile. La divertentissima trasmissione di Rai Due condotta da Stefano De Martino è tornata in onda da una sola settimana, ma subisce già uno stop! La seconda puntata del programma, prevista per domani, lunedì 18 settembre, è stata cancellata. Scopriamo il motivo e quando andrà in onda.

Stasera tutto è possibile, brutta notizia per i fan: cancellata la puntata di lunedì 18 gennaio

Salta la seconda puntata di Stasera tutto è possibile. Dopo il cambio di giorno, arriva lo stop. Inizialmente, infatti, la trasmissione era stata anticipata dal martedì al lunedì e la seconda puntata del programma di Rai Due sarebbe dovuta andare in onda domani, 18 gennaio. Questo, però, non accadrà poiché al posto della trasmissione andrà in onda uno speciale TG2, dedicato all’attuale situazione politica e alla crisi di governo, che troverà una soluzione proprio nei primi giorni della prossima settimana. La notizia dello stop è stata annunciata, in modo ironico, anche da Stefano De Martino, attraverso i suoi canali social:

Come si legge anche nella story del conduttore, la seconda puntata dello show andrà in onda regolarmente il prossimo martedì 26 gennaio. E tutto fa pensare che sarà un successo: la prima puntata della trasmissione, infatti, ha totalizzato il 12,1% di share, ottenendo il miglior risultato di sempre per quanto riguarda le prime puntate dello show. Che è giunto alla sua sesta edizione, delle quali tre sono state condotte da Stefano De Martino. Bisognerà quindi attendere qualche giorno in più per una nuova divertentissima puntata di Stasera tutto è possibile. Appuntamento martedì 26 gennaio, in prima serata, su Rai Due. Save the date!