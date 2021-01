Uomini e Donne, è finita per l’amatissima coppia: “Non stiamo più assieme”, l’annuncio è appena arrivato attraverso Instagram.

Un messaggio che ha spiazzato i fan, quello appena apparso nelle stories di un amato ex protagonista di Uomini e Donne. Parliamo di Sonny Di Meo, che attraverso il suo Instagram, ha annunciato la fine della sua relazione con Sara Shaimi. I due si erano conosciuti ed innamorati durante la scorsa stagione di Uomini e Donne, dove lei era sul trono e lui uno dei corteggiatori. Un amore fatto di alti e bassi, ma che ha fatto sognare i fan. Scopriamo i motivi che hanno portato alla definitiva rottura.

Uomini e Donne, è finita per l’amatissima coppia: Sara e Sonny si sono lasciati

“È giusto che sappiate che dopo un lungo periodo di incomprensioni, essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente…così come i nostri caratteri. Io e Sara non stiamo più assieme.” È così che Sonny Di Meo ha annunciato la fine della sua storia con Sara Shaimi. La coppia è nata a Uomini e Donne, nel corso della scorsa stagione della trasmissione di Maria De Filippi. Una conoscenza particolare, quella tra i due, segnata dall’emergenza coronavirus. Ma nonostante gli ostacoli e l’assenza di contatto fisico, Sara ha deciso di fare la sua scelta al termine del percorso, ricevendo un bel sì da Sonny. La loro storia è proseguita a telecamere spente, ma, purtroppo, è terminata. Ecco il messaggio apparso su Instagram qualche ora fa:

“Se credi nell’amore, dimostralo con sensibilità”, conclude Sonny, chiedendo ai fan di essere carini e rispettare il momento. Per ora, Sara non si è ancora espressa e non ha postato nulla suo suo canale social. E voi, siete dispiaciuti per la notizia? Vi piacevano Sara e Sonny insieme?