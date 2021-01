Anticipazioni Amici, lunedì 18 gennaio: cos’è successo in diretta, due importanti sfide, e una emozionante sorpresa per Sangiovanni.

Sabato abbiamo visto la diretta di Amici di Maria De Filippi, che a quanto pare, è stata ricca di colpi di scena. Nella puntata è stata svolta una prova di inediti, che ha decretato una classifica. Al primo posto Sangiovanni, che avrà così la possibilità di vedere il suo brano due giorni in anticipo su tutte le piattaforme, rispetto agli altri artisti. Mentre, Arianna ed Evandro, arrivati agli ultimi posti, dovranno sudare un po’ di più. Terminata la gara, gli altri ragazzi hanno proseguito con l’esibizione, ed è arrivato il momento dei ballerini. Maria de Filippi ha però dato alle 16 la linea a Silvia Toffanin con il suo seguitissimo Verissimo , ma ovviamente la puntata ha avuto il suo seguito. Ecco cosa vedremo oggi, secondo le anticipazioni di Amici.

Anticipazioni Amici, lunedì 18 gennaio: sfide in vista per Arianna e Martina

Come abbiamo anticipato, la puntata di Amici è proseguita per i ragazzi e per il pubblico, trepidante di vedere le altre esibizioni. A quanto pare, secondo le prime anticipazioni, i ragazzi hanno continuato con le loro prove di ballo. Ad avere la meglio Samuele, che ogni volta conquista tutti; il ballerino ha ballato un’esibizione con Rosa, Alessandro e Giulia, aggiudicandosi un 8. All’interno della diretta si sono svolte anche due importanti sfide, quella di Arianna Gianfelici e Martina Miliddi. Cosa sarà successo? Sembrerebbe che entrambe siano riuscite a riprendere la maglia, dato che hanno ottenuto una grande vittoria.

Sangiovanni, invece, ha ricevuto una bellissima sorpresa; si è esibito con la cover Like a prayer, che ha portato a termine con i cori. Tra questi c’era anche il suo papà, che l’ha fatto tanto emozionare e sorridere. La diretta è terminata con l’esibizione di tutti gli altri ragazzi.