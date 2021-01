Anticipazioni Beautiful, puntata di Lunedì 18 Gennaio: anche Hope, come Thomas, elabora un piano, Ridge e Shauna sempre più vicini.

Cosa accadrà oggi, Lunedì 18 Gennaio, nella puntata di Beautiful? Sappiamo benissimo che, nel corso degli episodi precedenti, abbiamo assistito a dei grossissimi colpi di scena. A cosa ci riferiamo esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: Shauna e Ridge si sono mostrati sempre più vicini. Ebbene si, avete letto proprio bene. Il marito di Brooke Logan e la sua acerrima nemica sembrerebbe essere molto, ma molto vicini. Il matrimonio, quindi, della donna ‘alfa’ della casa di moda sarà in bilico? Attualmente, ovviamente, non sappiamo nulla al riguardo. Fatto sta che, senza alcun dubbio, ne vedremo delle belle. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Anche su Thomas ed Hope sembrerebbero esserci delle clamorose novità. Il figlio di Ridge, infatti, è seriamente intenzionato a ‘distruggere’ la sua matrigna, che, nel frattempo, l’ha cacciato dalla Casa di Moda. Ed Hope, dal canto suo, ha seriamente intenzione di adottare Dauglas. È proprio in merito a questo, quindi, che deciderà di adottare un piano? Ma bando alle ciance! Scopriamo nel minimo dettaglio cosa accadrà nella puntata di Beautiful di oggi, Lunedì 18 Gennaio. Ecco tutte le anticipazioni.

Beautiful, anticipazioni puntata del 18 Gennaio: accadrà di tutto

Come dicevamo precedentemente quindi, i protagonisti indiscussi della puntata di Beautiful di Lunedì 18 Gennaio saranno principalmente quattro. E stiamo parlando esattamente di Ridge e Shauna e di Thomas ed Hope. Procediamo, però, con ordine. E partiamo dalla prima coppia. Shauna è seriamente interessata a Ridge. Ed, addirittura, confesserà alla sua amica Quinn di averlo baciato. Ma perché lo fa? Beh, le motivazioni sono davvero semplici. Shauna è sì intenzionata anche lei a ‘distruggere’ la sua nemica Brooke, ma è anche seriamente interessata a suo marito. Ma Ridge, invece, cosa ne pensa? Ridge, si sa, è un uomo astuto e molto sveglio. E, dal canto suo, capisce sin dal primo momento le intenzioni di Shauna. È proprio per questo motivo che vorrà mettere dei paletti con lei. Come la prenderà la Fulton? Staremo a vedere. Passiamo adesso, invece, all’altra coppia. Cosa starà accadendo a Thomas ed Hope? Il giovane stilista è sempre più intenzionato a distruggere anche lui Brooke. E la giovane, dal canto suo, è sempre più convinta di voler adottare Dauglas. È proprio per questo motivo che, per farlo, adotterà un piano. Quale? La giovane Hope deciderà di ‘sfruttare’ il forte interesse che Thomas nutre nei suoi confronti per cercare di adottare il piccolo. Un piano ‘strategico’, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, non piacerà affatto a Brooke, sua madre. Staremo a vedere!

Non ci resta che seguire l’appuntamento di oggi di Beautiful, quindi.