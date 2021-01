Anticipazioni Un posto al sole, 18 gennaio: Filippo è sempre più deciso, pronto a tutto prepara un suo piano, che però potrebbe trovare grosse difficoltà.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a dei veri colpi di scena che hanno animato la soap Un posto al sole, e seguiranno, a quanto pare, nuovi imprevisti che incolleranno i telespettatori alla televisione, sempre più presi dalle avventure dei protagonisti. Le ultime vicende hanno visto Filippo e Leonardo sequestrati da due criminali, dopo che il Sartori aveva deciso di prendersi cura dell’uomo. I due sono all’oscuro di quanto sta accadendo fuori, infatti, Serena insieme a Roberto Ferri sta tentando di collaborare con i sequestratori con l’aiuto di Lara, per poter portare alla liberazione. Ma un inconveniente potrebbe portare alla ribalta il piano della famiglia di Filippo: cosa succederà?

Anticipazioni Un posto al sole, 18 gennaio: Filippo in grande pericolo

Nella puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 18 gennaio, assisteremo a dei veri colpi di scena, il tutto intrecciato con gli avvenimenti della soap opera sempre più scoppiettanti. Infatti, dopo il sequestro di Leonardo e Filippo, proprio quest’ultimo, ignaro delle intenzioni di liberazione della sua famiglia, progetta di salvarsi da solo, ovviamente portando con sè anche Leonardo. Purtroppo, le sue condizioni sono decisamente critiche, e potrebbero risultare un grande ostacolo per la riuscita del piano del Sartori. Cosa succederà? Filippo fuggirà da solo o deciderà di restare al fianco dell’uomo? Lo scopriremo ovviamente nella puntata che si appresta ad andare in onda.

Intanto, il Cerruti è in crisi, temendo che il suo legame con Sarti possa essere giunto al capolinea, dato che come abbiamo visto, l’uomo non ha intenzione di invitarlo nella sua casa. Proprio per questo, decide di avere con lui un confronto, che porterà a risultati davvero inaspettati. Nel frattempo, Michele potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà, infatti, l’emittente radio per cui lavora decide di cambiare linea editoriale. Il giornalista verrà a capo delle difficoltà? Tutti sintonizzati questa sera su Rai 3 per capire l’evolversi delle vicende dell’ormai seguitissima soap opera Un posto al sole. Siete pronti?