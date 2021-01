La dolcissima bambina che vedete in questo scatto oggi è una celebre showgirl, oltre ad essere una talentuosa conduttrice: riuscite a capire di chi si tratta?

Un’espressione adorabile colora il visto di questa splendida bambina che oggi è una celebre showgirl e una talentuosa conduttrice: riuscite a capire di chi si tratta? Non temete, siamo qui per darvi qualche indizio! La protagonista di questo scatto è nata a Moncalieri nel 1986. La fama è arrivata nel 2004 quando ha vinto un famosissimo concorso nazionale. La sua carriera è così decollata, legandola indissolubilmente al mondo dello spettacolo. Ha preso parte a svariate pubblicità e amatissimi programmi tv nei ruoli di conduttrice e concorrente. Ha un profilo Instagram seguito da quasi seicentomila follower e, superfluo dirlo, è una donna bellissima e affascinante: allora, siete riusciti a capire chi è?

Chi è questa dolcissima bambina, oggi famosa showgirl e conduttrice

Provate ad immaginarla con una corona. Proprio così, la bimba ritratta nella foto che vi abbiamo mostrato ha conquistato una corona. Di che si tratta? Della titolo di più bella d’Italia. La protagonista dello scatto è, infatti, la bellissima Cristina Chiabotto! La splendida showgirl è stata eletta Miss Italia nel 2004. Dopo la vittoria, la talentuosa giovane donna si è dedicata alla carriera nel panorama dello spettacolo. Ha condotto moltissimi programmi amatissimi dal pubblico, come Scherzi a parte, Festivalbar, Le Iene. Ha partecipato nelle vesti di concorrente a Ballando con le stelle dove ha incontrato l’attore Fabio Fulco con cui è ha avuto una relazione durata diversi anni. Cristina Chiabotto si è sposata nel 2019 con Marco Roscio che lavora come imprenditore. Avevate riconosciuto la meravigliosa Miss nella bimba dall’espressione adorabile che vi abbiamo mostrato? Era davvero una meraviglia da piccola e oggi lo è ancora di più: non trovate anche voi?

Siamo certi che molti di voi avranno notato la somiglianza con oggi e avranno riconosciuto la bellissima conduttrice. Del resto, quegli occhioni chiari ed espressivi sono davvero inconfondibili!