Christiane Filangieri è nel cast della nuova fiction di Rai 1 Mina Settembre: chi è, quanti anni ha e che lavoro fa suo marito Luca Parnasi.

L’abbiamo vista nella prima puntata di Mina Settembre andata in onda ieri sera su Rai 1: Christiane Filangieri è un volto noto delle fiction italiane, con una lunga carriera ricca di successi e anche stavolta avremo modo di apprezzare il suo talento. Nella serie tv prodotta da Rai Fiction e Italian International Film per la regia di Tiziana Aristarco, l’attrice di nobili origini interpreta il ruolo di Irene, avvocatessa tra le migliori amiche della protagonista Mina. Christiane è sposata dal 2010 ed ha un figlio, Alessandro. La bellissima attrice è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, ma chi è suo marito? Scopriamo quanti anni ha e che lavoro fa Luca Parnasi.

Luca Parnasi, età e lavoro del marito di Christiane Filangieri

L’ex modella che abbiamo conosciuto nel 1997 tra le finaliste di Miss Italia, nata a Wurzburg, in Germania, il 21 agosto 1978 è sposata da circa dieci anni. Nonostante una carriera molto intensa iniziata da giovanissima, la Filangieri ha trovato anche il tempo per dedicarsi alla sua vita privata costruendosi una bella famiglia con l’uomo con cui condivide la sua quotidianità da molto tempo. Suo marito, Luca Parnasi, è nato a Roma il 23 marzo del 1977, quindi ha 43 anni. E’ un costruttore del Gruppo Parsitalia come suo padre Sandro Parnasi, scomparso nel 2016, che ha svolto un ruolo importantissimo nello sviluppo urbanistico della Capitale. Parnasi è un grande tifoso della squadra giallorossa. Entrambi bellissimi, Christiane e suo marito sono una coppia fantastica e dopo due anni di matrimonio hanno avuto il loro primo figlio.

Grazie a Mina Settembre, avremo modo di rivedere Christiane sul piccolo schermo nelle prossime settimane e ammirare la sua bravura nella recitazione oltre alla sua innegabile bellezza.