Attualmente Christiane Filangieri è una delle attrici più amate, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Scopriamolo insieme.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Christiane Filangieri. Attualmente in onda con la serie televisiva ‘Mina Settembre’, la giovanissima attrice decanta di un successo davvero incredibile. Classe ’78, la bellissima Filangieri ha origini nobili. E, seppure nata in Germania, ha vissuto la sua infanzia a Cava De Tirreni, in Campania. Il suo debutto nel mondo della televisione avviene esattamente il 1997. Perché proprio quella data? La risposta è davvero semplice. È proprio in quell’anno che la giovanissima Christiane si fa ampiamente conoscere ed apprezzare a ‘Miss Italia’. Iniziando, così, a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 1998, infatti, conduce un programma di moda. E nel 1999, poi, fa il suo debutto da attrice nel film ‘Non lo sappiamo ancora’. È proprio da quel momento, poi, che la carriera di Christiane Filangieri spicca letteralmente il volo. Tanto da diventare, come dicevamo precedentemente, una delle attuali attrici più amate e seguite. Ecco, ma vi siete mai chiesti che lavoro facesse prima del successo? Attualmente, la bella Filangieri si è lasciata apprezzare per la sua immensa bellezza e spropositata bravura, ma siete curiosi di sapere cosa faceva prima di essere un’attrice?

Christiane Filangieri prima del successo, che lavoro faceva? Non l’avreste mai detto

Era esattamente l’anno 1997 quando, appena diciannovenne, prendeva parte al concorso di bellezza ‘Miss Italia’, riuscendo ad aggiudicarsi, addirittura, il terzo posto. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, la bellissima Christiane Filangieri ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Dapprima come conduttrice televisiva ed, in seguito, come attrice, la moglie di Luca Parnasi si è ampiamente fatta strada nel mondo dello spettacolo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: che lavoro faceva prima del successo? Prima di diventare un attrice e, quindi, diventare un personaggio pubblico a tutti gli effetti, siete curiosi di sapere cosa faceva nella sua vita? Ovviamente, vi mostreremo noi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non vi nascondiamo che non vi aspettereste mai un ‘retroscena’ del genere. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Christiane Filangieri, ancora prima di diventare un’attrice, abbia lavorato come accompagnatrice turistica. D’altra parte, è cresciuto in un luogo più che ricco di turisti. È naturale, quindi, che inizialmente abbia scelto questa strada. Ma non solo. Sembrerebbe anche che abbia fatto la modella. Da qui, quindi, ne consegue la scelta di prendere parte a ‘Miss Italia’ nel 1997. Ed, infine, ha intrapreso il cammino da attrice. E, diciamoci la verità, mai scelta fu più saggia di questa, no?

Voi eravate a conoscenza di questo retroscena?