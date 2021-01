Chi è questa bella bambina dal sorriso birichino? L’avete conosciuta ad Uomini e Donne, dove è stata un’indimenticabile corteggiatrice.

Avete visto che bella e simpatica questa bambina? Oggi è una splendida 33enne, bionda, con occhi azzurri e fisico statuario. Pensate che è stata un volto amatissimo del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, in cui era una delle corteggiatrici. Il suo percorso all’interno del programma condotto da Maria De Filippi ha fatto sognare il pubblico, anche perché la scelta del tronista (anche lui amatissimo) ricadde proprio su di lei. I due hanno poi costruito una famiglia sposandosi nel 2016 e sono tra le coppie passate per Temptation Island nel 2014. Iniziate a capire chi possa essere la protagonista di cui parliamo? Tra gli indizi, possiamo aggiungere che proprio l’estate scorsa, lei e il marito hanno attraversato una crisi matrimoniale da cui, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero uscendo proprio in questo periodo. Se proprio non vi viene in mente di chi possa trattarsi, ve lo sveliamo noi.

A Uomini e Donne è stata un ciclone: chi è la bellissima corteggiatrice della foto

La bionda ex corteggiatrice si è distinta nel programma della De Filippi per la sua grinta e la sua determinazione: le liti e le riappacificazioni con il tronista hanno emozionato il pubblico e anche dopo l’uscita dalla trasmissione, i fan hanno continuato a seguire la coppia soprattutto sui social. Negli ultimi tempi lui si è allontanato dalla luce dei riflettori, mentre lei è restata più attiva nell’interagire con i fan. A questo punto avrete certamente capito che si tratta di Tara Gabrieletto, bellissima ex corteggiatrice, oggi sposa, di Cristian Gallella. Nata il 3 novembre del 1987 a Vicenza, ha partecipato al dating show di Mediaset nella stagione 2011-2012. Dopo il programma, si è dedicata alla moda creando una collezione di borse per Opss e delle scarpe in collaborazione con Prima Base Shoes.

Facciamo i nostri migliori auguri a Cristian e Tara, affinché possano superare la crisi attraversata.