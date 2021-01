Fabrizio Moro, annuncio a sorpresa sul suo profilo instangram: l’ha appena svelato, finalmente la notizia tanto attesa.

E’ certamente uno dei cantautori più amati in assoluto, Fabrizio Moro è un’artista dal talento completo. La sua carriera è pienissima di successi, e ha visto la partecipazione a numerosi Festival di Sanremo. Ogni volta ha incantato il pubblico con la sua voce. Nel 2018 ha portato a casa la vittoria insieme a Ermal Meta, con il brano Non mi avete fatto niente, facendo totalmente esplodere lo studio: forte, potente e tanto profondo. Nelle ultime settimane è stato presente come ospite nel talent Amici di Maria De Filippi, e proprio qui aveva dato un annuncio incredibile, infatti, ai microfoni della conduttrice Fabrizio ha rivelato di aver dato vita ad un nuovo progetto, che riguarda le riprese di un Film. Una sorpresa enorme! Da pochissimo, tramite il suo profilo instagram ha raccontato cosa avverrà in questi giorni: siete pronti?

Fabrizio Moro inarrestabile: annuncio incredibile sul suo profilo social

Fabrizio Moro è uno degli artisti di maggior successo, il tutto ovviamente si deve alla sua voce tanto profonda quanto immersiva, ma anche alla sua musica, e ovviamente ai suoi magnifici testi, parole che portano gli ascoltatori in posti al di fuori del mondo. Come abbiamo anticipato, già nel talent Amici di Maria De Filippi aveva rivelato l’arrivo di un nuovo progetto, del tutto inaspettato. Infatti, darà vita ad un film dal titolo Ghiaccio. Proprio da qualche ora, ha pubblicato un post sul suo profilo instagram in cui ha manifestato la gioia per l’inizio delle riprese. “Domani inizieremo a girare Ghiaccio. Sono mesi che ci prepariamo, mesi a rileggere e a rivedere la sceneggiatura in ogni centimetro… eppure, solo stamattina ho realizzato che domani inizieremo veramente a girarlo questo film e allora mi è presa un po’ di paura”, ha riportato in didascalia il cantautore.

Una magnifica notizia per i fan di Moro, ammaliati dalla sua portentosa voce, resteranno, anche questa volta, incantati, quando finalmente potranno ammirare il frutto di un lavoro pieno di amore ed impegno. Tale annuncio ha ovviamente generato grande sorpresa, l’attesa è già alta, e anche le aspettative. Noi non vediamo certamente l’ora di vedere prendere forma questo nuovo emozionante progetto di Fabrizio Moro.