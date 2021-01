E’ stata una delle showgirl ritenute più belle e simpatiche tra la fine degli anni ’90 e i primi anni Duemila: ecco Federica Fontana oggi.

Bionda, occhi azzurri e un fisico da urlo, Federica Fontana è stata una modella molto apprezzata che si è fatta poi strada anche nel mondo della tv. Negli ultimi anni si era presa una pausa dal mondo dello spettacolo per potersi dedicare alla famiglia. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi. Come anticipato, Federica inizia a lavorare come modella verso la fine degli anni ’90 e partecipa a diverse trasmissioni tv come La sai l’ultima, Paperissima, Mai dire gol, Il processo del lunedì , Mai dire Mai,per poi approdare a Guida al Campionato nel 2001. Qui mostra anche un certo talento per la comicità ed il suo successo spiccherà il volo. I suoi due calendari, uno del 2003 per GQ con Fernanda Lessa e l’altro del 2004 per il programma Controcampo, fanno sognare gli italiani. Ma scopriamo cosa fa oggi la bellissima showgirl.

Federica Fontana oggi, sapete a cosa si dedica?

Dopo la nascita del primo figlio avuto da suo marito Felice Rusconi, Federica lascia provvisoriamente la tv per poi tornare nel 2013 sul canale Cielo a condurre ogni domenica il programma dedicato al calcio Stop & gol, e nel 2015 Speciale Europa League, su Mtv8. Seguitissima e molto attiva sui social, la Fontana oggi è un’apprezzata istruttrice di fitness, come mostrano tanti scatti condivisi sul suo Instagram. Una passione quella per lo sport che accompagna la showgirl da sempre. Volley, basket, tennis, sono tutte discipline molto amate da Federica, che da grande si è avvicinata anche allo yoga. Nata a Monza, il 30 aprile del 1977, la Fontana ha due figli, Noè e Sofia e nel 2013 ha inaugurato un blog tutto suo, Run Fede Run, una vera è propria miniera di consigli sull’alimentazione e il fitness.

Come mostra questo scatto dal suo profilo Instagram in cui è intenta a praticare sport, Federica è in gran forma ancora oggi.