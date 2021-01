Festival di Sanremo 2021, arriva la notizia tanto attesa: c’è l’ufficialità

Arriva una notizia importante sul Festival di Sanremo 2021, finalmente c’è l’ufficialità: ecco di cosa stiamo parlando

Dal 2 al 6 marzo 2021 si terrà la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora, per il secondo anno consecutivo diretta e condotta da Amadeus, andrà regolarmente in onda nonostante la pandemia da Coronavirus ancora in atto. La notizia è ormai ufficiale, si attendono solo i nomi che comporranno il cast della settantunesima edizione del festival della canzone italiana. Oggi pomeriggio, inoltre, è arrivata una notizia tanto attesa.

Festival di Sanremo 2021, la notizia tanto attesa

Oggi c’è stata una riunione tra i vertici della Rai, le strutture coinvolte nell’organizzazione della settantunesima edizione del Festival di Sanremo e il direttore artistico Amadeus. Il tema all’ordine del giorno erano le date della kermesse musicale. Nei giorni scorsi erano circolate molte voci discordanti sulla possibilità che il Festival della canzone italiana potesse essere rinviato di qualche giorno, settimana o addirittura qualche mese. In una nota pubblicata dalla Rai poche ore fa si legge: “Si terrà dal 2 al 6 marzo la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La conferma è arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell’organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell’Amministratore Delegato Fabrizio Salini”. La notizia è dunque ufficiale: il Festival si farà e ci sarà anche il pubblico. Il pubblico è stato confermato, anche se quasi sicuramente si arena l’idea della nave che avrebbe dovuto fungere da bolla sanitaria per qualche centinaio di persone. Ad oggi pare che questa soluzione sia stata accantonata, sia per ragioni pratiche, che per ragioni di immagine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

I big in gara

I ventisei Big del Festival di Sanremo 2021 sono stati annunciati durante la finale di Sanremo Giovani. Questi i 26 cantanti in gara: Aiello, Annalisa, Arisa, Bugo, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Ermal Meta, Extraliscio, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Fulminacci, Gaia, Ghemon, Gio Evan, Irama, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Madame, Malika Ayane, Maneskin, Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band, Noemi, Orietta Berti, Random, Willy Peyote.