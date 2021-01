Proprio ad inizio puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato la grande novità di questa sera: cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip è appena iniziata, eppure ci ha già fatto capire che, ancora una volta, sarà davvero indimenticabile. ‘Sarà una puntata senza tregua’, sono proprio queste le esatte parole che Alfonso Signorini, nel salutare gli inquilini della casa di Cinecittà, ha utilizzato. Perché? Come raccontato anche in un nostro recente articolo, anche per questo appuntamento, i colpi di scena saranno davvero tantissimi. Ed, ovviamente, gli argomenti trattati saranno numerosi. A partire, quindi, dallo sfogo furioso che, nei giorni scorsi, Maria Teresa Ruta ha avuto in piscina. Fino al confronto tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello. Ma non solo. Si, avete letto proprio bene: nel corso dei questa trentatreesima puntata assisteremo a qualcosa di nuovo. E, pensate, ad annunciarlo è stato proprio il padrone di casa. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme le parole di Alfonso Signorini ad inizio puntata: ‘Ci sarà una grande novità’. Ecco, ma a cosa si riferisce esattamente il conduttore? Scopriamolo insieme.

GF Vip, Alfonso Signorini annuncia una grande novità: cosa accadrà stasera

Siamo giunti alla trentatreesima puntata del GF Vip e, come al solito, si prospetta davvero imperdibile. Perché? Beh, non soltanto perché si toccheranno diversi argomenti ed, ovviamente, scopriremo chi sarà l’eliminato e chi saranno i nuovo nominati, ma anche perché assisteremo ad una grossa novità. Ad annunciarla, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il padrone di caso ad inizio puntata. Appena aperto il collegamento con lo studio di Cinecittà prima ancora di salutare gli inquilini della casa, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di annunciare questa clamorosa novità. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Beh, lo sappiamo benissimo: la finale di questa edizione si sta avvicinando davvero alla grande. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’ultima puntata sia per il 26 Febbraio. Ed è per questo motivo che, da come si può chiaramente comprendere, è tempo di eleggere i primi finalisti. Ecco. È proprio questa la novità di questa sera: Lunedì 18 Gennaio verrà eletto il primo finalista.

Siete contenti?