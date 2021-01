GF Vip, colpo di scena: acceso confronto per Pierpaolo Pretelli, nella puntata di stasera incontrerà proprio lui.

Manca davvero pochissimo ad una nuova puntata del GF Vip! E, proprio a poche ore dall’inizio della diretta, arriva un’anticipazione davvero succulenta. A rivelarla, attraverso il suo profilo Instagram, è il sempre informato Amedeo Venza, che ha ‘spoilerato’ un accesissimo scontro che avverrà questa sera, in diretta. Chi saranno i protagonisti di questo incontro? Uno è nella casa: Pierpaolo Pretelli, sempre più legato alla bellissima Giulia Salemi. E sarà proprio il suo rapporto con l’influencer italo persiana al centro della discussione che avrà questa sera. Chi incontrerà? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, colpo di scena: acceso confronto per Pierpaolo, incontrerà il fratello Giulio

Si preannuncia una puntata incandescente per Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la notizia è sempre più preso dalla sua coinquilina Giulia Salemi, ma la loro relazione non sembra convincere proprio tutti. Il gieffino, però, non ha dubbi e questa sera ha intenzione di difendere la sua relazione con le unghie e con i denti. Lo farà anche durante un acceso confronto di cui, secondo quanto anticipato da Amedeo Venza, sarà protagonista? Il bel Pretelli, infatti, riceverà la visita di una persona che conosce molto bene. Di chi si tratta? Del fratello Giulio, col quale chiarirà una volta per tutta quello che sta accadendo fuori dalla casa. Sia Giulia che mamma Margherita, infatti, si sono lasciati andare a dichiarazioni che a Pierpaolo non sono molto piaciute. Questa sera cambierà qualcosa dopo il confronto? Staremo a vedere! Ovviamente, si tratta di una indiscrezione e non di una notizia ufficiale. Per scoprire cosa accadrà nel dettaglio, bisognerà attendere solo la diretta di questa sera.

Ma non solo il confronto tra i fratelli Pretelli! Questa sera accadrà davvero di tutto, in puntata. Dall’eliminazione del meno votato al televoto, alla scelta del primo finalista ufficiale dell’edizione, che sarà decretato proprio questa sera, con una votazione flash. Chi riuscirà a conquistare già da questa sera la tanto desiderata finale? Non ci resta che attendere un po’ per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv!