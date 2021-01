Ecco chi sarà l’ospite della puntata del GF VIP di questa sera di 18 gennaio 2021: l’annuncio arriva a pochissime ore dalla diretta.

Torna questa sera di lunedì 18 gennaio una nuovissima puntata del Grande Fratello VIP. Come sempre, sarà una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Il reality ha appassionato milioni di italiani in questa edizione davvero sorprendente: gli autori hanno deciso di proseguire la messa in onda, allungato la durata del programma. A quanto pare finirà a febbraio: i Vipponi dovrebbero scoprire questa sera quando ci sarà la finale! Intanto, nella Casa l’atmosfera è piuttosto calda: proprio ieri sera si è accesa una furiosa lite nel salotto. Pierpaolo e Dayane hanno litigato durante un gioco organizzato dal concorrente Tommaso: siamo sicuri che stasera Alfonso Signorini toccherà l’argomento. E’ arrivata un’anticipazione che riguarda proprio la puntata di stasera: ci sarà un ospite speciale, ecco di chi si tratta!

GF VIP, l’anticipazione a poche ore dalla puntata: ci sarà un ospite davvero speciale

Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del GF VIP. Sappiamo già che sarà una puntata ricca di sorprese e di colpi di scena, non solo per i telespettatori ma anche per i concorrenti del reality! Poco fa è arrivata un’anticipazione che riguarda la diretta di questa sera: ci sarà un ospite in puntata davvero speciale. Di chi si tratta?

E’ il canale Instagram del Grande Fratello VIP a far sapere che Andrea Pucci entrerà nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa ai Vipponi! E’ questo il post pubblicato a poche ore dalla diretta:

Cos’altro succederà stasera?

Le anticipazioni di questa sera sono davvero incredibili. Non ci saranno solo le nomination, l’eliminazione ma…anche l’annuncio del primo finalista! Andrea Pucci, all’anagrafe Andrea Baccan, entrerà nella Casa più spiata d’Italia per regalare un po’ d’allegria ai concorrenti.