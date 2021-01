Giorgio Pasotti è attualmente fidanzato con Claudia Tosoni, ma sapete chi è la sua ex compagna? È un’attrice famosissima, di chi parliamo.

Giovanissimo e talentuosissimo, Giorgio Pasotti è uno degli attori più celebri del panorama artistico italiano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Certo, come raccontato in un nostro recente articolo, la carriera dell’attore bergamasco è davvero impressionante. E, soprattutto, ricca di successi pazzeschi. Ma, dal punto di vista sentimentale e, quindi, privato, cosa sappiamo esattamente? Proprio recentemente, vi abbiamo parlato della sua storia d’amore con Claudia Tosoni. La bellissima ventottenne di origini romane ha letteralmente conquistato il cuore dell’attore da circa un paio di anni. Ebbene, ma cosa sappiamo della sua vita pregressa? In particolare, chi è la sua ex compagna? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, oltre alla storia con la celebre cantante, il buon Pasotti è stato fidanzato anche una famosissima attrice. E, pensate, è diventato pure papà. Ma bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Giorgio Pasotti, chi è la sua ex compagna? È un volto molto noto

Attualmente, come dicevamo precedentemente, Giorgio Pasotti è felicemente fidanzato con la bellissima Claudia Tosoni. Seppure, l’attore bergamasco sia molto riservato e geloso della sua privacy, in una intervista a ‘Verissimo’ del 2019, aveva confessato di avere una compagna al suo fianco. Ecco, ma, invece, del suo passato cosa sappiamo? A parte, la storia d’amore con la cantante Elisa, nata durante le riprese del videoclip ‘Luce’, Giorgio Pasotti ha avuto anche un’altra relazione importante. Da cui, addirittura, è nata anche una splendida bambina. Ecco, ma con chi? Siete proprio curiosi di saperlo? Come dicevamo precedentemente, l’ex compagna di Giorgio Pasotti, nonché madre di sua figlia, è un volto molto noto e famoso a tutto il pubblico italiano. Di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi mostreremo tutti i dettagli. Vi anticipiamo soltanto che è un’attrice e modella molto famosa. Eccola:

Ebbene si. È proprio lei: Nicoletta Romanoff. Terminato il suo precedente matrimonio con Federico Scardamaglia, l’attrice si innamora di Giorgio Pasotti. E, nel 2010, diventa madre della piccola Maria. Nel 2016, però, la coppia annuncia la fine della loro storia d’amore.