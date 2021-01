Giorgio Pasotti è uno degli attori più amati, ma sapete chi è la sua fidanzata? Lei si chiama Claudia ed è davvero bellissima: i dettagli.

Attualmente sul piccolo schermo con la serie televisiva ‘Mina Settembre’, di cui stasera, Lunedì 18 Gennaio, ci aspetta una puntata fenomenale, Giorgio Pasotti è, senza alcun dubbio, uno degli attori più amati ed apprezzate in assoluto. Classe ’73, l’attore bergamasco ha fatto i suoi esordi nel mondo della recitazione davvero giovanissimo. E da lì ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Tanto è vero che adesso decanta una carriera davvero incredibile. Che siano ruoli divertenti, drammatici o molto altro ancora, il buon Pasotti riesce sempre ad immedesimarsi alla grande nel personaggio attribuitogli. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? In una sua intervista a ‘Verissimo’, risalente al 2019, l’attore ha confessato di essere felicemente fidanzato. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Chi è colei che ha rubato e stregato il cuore del bel Pasotti? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto col dirvi che la fidanzata di Giorgio Pasotti si chiama Claudia. È giovanissima, ma è soprattutto bellissima.

Chi è Claudia, la giovanissima fidanzata di Giorgio Pasotti: età e carriera

Carissime donne di tutta Italia, abbiamo una spiacevole notizia da darvi: Giorgio Pasotti è fidanzato. Ebbene si. Se vi siete immaginate al suo fianco o se, magari, non avete potuto fare a meno di apprezzare la sua bellezza, sappiate che c’è chi l’ha apprezzate prima di voi e se ne è perdutamente innamorata. Perché sì, come dicevamo precedentemente, l’attore bergamasco è felicemente accompagnato. Dopo la storia d’amore con una famosissima cantante ed un’amatissima attrice, il bel Pasotti ha finalmente ritrovato l’amore accanto a una splendida donna. Ecco, ma chi è esattamente? Come si chiama colei che ha rubato il cuore dell’attore bergamasco? Siete proprio curiosi di sapere tutto, ma proprio tutto, della fidanzata di Giorgio Pasotti? Ebbene, partiamo col dirvi che lei si chiama Claudia Tosoni. E, come dicevamo precedentemente, è davvero bellissima. Non sappiamo come e quando lei e Giorgi si siano conosciuti, né sappiamo da quanto tempo siano una coppia a tutti gli effetti, fatto sta che, da quanto si apprende da alcuni scatti condivisi sui loro profili social, sembrerebbe che i due siano davvero affiatati. Claudia è del 1992. E, nonostante sia anche lei una giovanissima attrice, è anche una bellissima modella. Non è un caso se, nel 2012, si iscrive al famoso concorso ‘Miss Italia’. Riuscendo, addirittura, ad aggiudicarsi il terzo posto. Da questo momento, poi, la carriera di Claudia ha spiccato il volo. Dapprima come conduttrice di diverse trasmissione sportive e poi come attrice in diverse serie televisive e film, la bella Tosoni si è facilmente fatta apprezzare.

Insomma, i due sono proprio una bella coppia, no?