“Innamorato di Elisabetta Gregoraci, Giulia è un diversivo”: l’attacco a Pierpaolo Pretelli arriva proprio da lei.

È la storia d’amore più chiacchierata del momento! Parliamo di quella nata nella casa del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra i due gieffini, infatti, il sentimento sembra crescere ogni giorno di più, nonostante lo scetticismo di molti. Sia in casa che fuori, infatti, in tanti non credono nella storia tra i due concorrenti. In particolare, è Pierpaolo Pretelli a non risultare particolarmente credibile, soprattutto in ragione della “cotta” che aveva preso per Elisabetta Gregoraci nei primi mesi in casa. A mettere in dubbio la relazione tra l’ex velino di Striscia la Notizia e la Salemi ci ha pensato anche una nota opinionista, che nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 ha detto la sua. Una frecciatina piuttosto pungente, che non è passata affatto inosservata. Scopriamo cosa è successo.

“Innamorato della Gregoraci, Giulia è un ripiego”: Karina Cascella su Pierpaolo Pretelli

È amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? I due concorrenti del GF Vip 5 non nascondono di essere molti vicini all’innamoramento, ma non tutti credono in questa storia. In casa, sono molti i concorrenti che dubitano della reale forza di questo sentimento: prmi tra tutti, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Ma anche fuori dalla casa i dubbi sono tanti! Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, nella seconda parte, quella dedicata al gossip, Barbara D’Urso ha mostrato alcune clip riguardanti proprio la nuova coppia del GF. Tra gli opinionisti di oggi, in collegamento da casa, c’era anche Karina Cascella, che con la sua solita schiettezza, ha espresso la sua opinione sui “Prelemi”, come sono definiti dai fan. “È amore?”, chiede la D’Urso alla influencer napoletana, e Karina non ha alcun dubbio: “No, per me non è amore. Credo sia tutto amplificato da una situazione che si è creata all’interno del Grande Fratello.” Parole forti quelle della Cascella, che non si è fermata qui: E sono fermamente convinta che Pierpaolo sia innamorato di Elisabetta Gregoraci e che Giulia sia soltanto un diversivo”. Proprio così, come affermato anche da Dayane in casa, anche per Karina Pierpaolo penserebbe ancora alla Gregoraci.

Cosa accadrà stasera? Dal suo canto, il bel Pretelli sembra essere deciso a difendere con le unghie e con i denti la sua relazione con la Salemi, a sua volta sempre più presa di lui. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per tutte le novità! E voi, da che parte state? Siete d’accordo con le parole di Karina o credete nella storia tra Giulia e Pierpaolo?