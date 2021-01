Enorme successo per il debutto di Mina Settembre, nuova fiction di Rai 1: ascolti record per la storia interpretata da Serena Rossi.

Rai 1 può festeggiare: la prima puntata della fiction Mina Settembre andata in onda ieri sera, 17 gennaio, ha sbaragliato la concorrenza. La storia ambientata a Napoli la cui protagonista è interpretata da Serena Rossi, ha convinto milioni di telespettatori che hanno seguito la prima puntata ed ora attendono con ansia la seconda, prevista per stasera 18 gennaio. La vicenda di Gelsomina Settembre, ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni ha conquistato ben 5.836.000 spettatori, con uno share del 22.6%: la rete ammiraglia della Rai ha quindi stravinto ieri sera e si prevede lo stesso successo per il secondo episodio.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Mina Settembre: la fiction con Serena Rossi convince tutti, ascolti sbalorditivi

Con la regia di Tiziana Aristarco, Mina Settembre può vantare un cast d’eccezione: oltre alla bravura dell’amatissima protagonista Serena Rossi, a decretarne il successo anche attori del calibro di Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino tra gli altri. Per quanto riguarda le cifre conseguite dagli altri canali, il secondo programma più visto è stata la partita Inter-Juventus su Sky, con 2.902.000 spettatori (10.5% di share). Al terzo posto troviamo su Rai3 Che Tempo Che Fa con 2.243.000 spettatori e l’8.1%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha invece raccolto 1.365.000 spettatori con il 7.3% di share. Barbara d’Urso, invece, col suo Live – Non è la d’Urso ottiene 1.995.000 spettatori con uno share dell’11%. Su La7, Non è l’Arena ha registrato 1.544.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 889.000 spettatori con il 6.2% nella seconda parte della puntata.

Insomma, dati che esprimono il grandissimo successo di Mina Settembre, che narra la storia di Gelsomina, assistente sociale che decide di stravolgere la sua vita e intraprendere la carriera in un Consultorio napoletano. Sarà proprio qui che conoscerà Domenico e l’incontro avrà un peso sul suo futuro.