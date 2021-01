La serie tv di Rai Uno ha conquistato tutti: ecco quante puntate di Mina Settembre andranno in onda, quando durano e quando finirà la fiction.

Mina Settembre ha letteralmente conquistato tutto il pubblico di Rai Uno. La prima puntata della serie televisiva è andata in onda domenica 17 gennaio 2021 ed ha fatto letteralmente un boom di ascolti! La serie è diretta da Tiziana Aristarco ed è tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni: la protagonista è interpretata dalla splendida attrice, Serena Rossi. La trama ruota attorno al personaggio principale, Gelsomina Settembre, detta Mina: è un’assistente sociale e lavora in un consultorio. La storia è ambientata a Napoli. Dopo essersi separata dal marito, interpretato da Giorgio Pasotti, torna a vivere con mamma Olga, con la quale però non ha un ottimo rapporto. Mina ha il compito di aiutare le persone che hanno bisogno di un supporto psicologico: nella sua missione, la protagonista è accompagnata da Domenico, il ginecologo del consultorio, e Rudy, il portinaio.

Un cast eccellente in una Napoli incantevole. La fiction è stata girata per le strade della città di Partenope, tra centro storico, centro direzionale, lungomare di Mergellina e diverse località della costiera amalfitana. Questa sera, lunedì 18 gennaio, andrà in onda su Rai Uno in prima serata la seconda puntata della serie tv: quando andranno in onda le prossime? E quanti episodi saranno? Vi sveliamo tutte le info di cui avete bisogno.

Mina Settembre: puntate, durata e quando finisce la serie tv

La storia di Mina Settembre ha appassionato milioni di italiani che sono stati incollati alla tv la domenica di 17 gennaio 2021. Su Rai Uno è andata in onda la prima puntata della fiction tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni e diretta da Tiziana Aristarco. Questa sera di lunedì 18 gennaio 2021 andrà in onda il secondo episodio della fiction interpretata da Serena Rossi: quando i prossimi?

La prima stagione di Mina Settembre è composta da 12 episodio ed è trasmessa, come vi abbiamo già anticipato, in prima serata su Rai 1. E’ in onda dal 17 gennaio 2021 e l’ultima puntata sarà trasmessa il 14 febbraio 2021. Le prime due serate, e dunque i primi 4 episodi, sono stati trasmessi in due giorni di seguito. Dalla prossima settimana si proseguirà la messa in onda e l’appuntamento è per la domenica sera: Mina Settembre andrà in onda questa sera di 18 gennaio, poi il 24 ed il 31 gennaio, il 7 ed il 14 febbraio. Se il palinsesto non dovesse subire modifiche, è questa la programmazione stabilita dalla Rai.

Ogni puntata dura circa 50 minuti: per ogni serata sono previsti due episodi. L’intera serata in compagnia di Mina Settembre durerà quindi circa 100 minuti. L’orario di inizio è previsto per le 21.25, come già detto, su Rai Uno.

Ora che abbiamo tutte le info, non ci resta che intrattenerci con la vita della protagonista della serie tv, interpretata dalla splendida Serena Rossi.