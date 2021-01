“Nomino Giulia”, ma lei sente tutto: clamorosa gaffe al GF Vip, momenti di imbarazzo nella casa più spiata della tv.

Manca pochissimo ad una nuova, ricchissima, puntata del GF Vip. Una puntata che si preannuncia davvero incandescente. Sono tantissimi gli argomenti che Alfonso Singorini dovrà analizzare nel corso della diretta: dalla crisi di Maria Teresa Ruta al sentimento sempre più forte tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Insomma, ne vedremo delle belle. Ma, come sempre, dopo le clip e le dinamiche varie, sarà tempo di nomination, uno dei momenti più intensi e più temuti dai vipponi. Che, nel corso della settimana, si confrontano spesso tra di loro sui possibili nomi da dire in puntata. Ebbene, qualche ora fa, Samantha De Grenet si è lasciata sfuggire qualcosa di troppo. Durante una chiacchierata con Carlotta Dell’Isola, la De Grenet ha confessato di voler nominare Giulia. Quello che non sapeva, però, è che la Salemi si trovava proprio dietro di loro! Ecco cosa è accaduto.

“Nomino Giulia”, ma lei sente tutto: la clamorosa gaffe di Samantha De Grenet al GF Vip

Una nuova puntata del GF Vip sta per iniziare e, ormai è chiaro, il gioco si fa duro. Nonostante l’ulteriore prolungamento fino al 26 febbraio, i vip sentono sempre più vicina la finale e sono intenzionati ad arrivare il più a lungo possibile. Questa sera però il sogno si interromperà per uno dei vipponi. Il meno votato tra Carlotta Dell’Isola, Stefania Orlando, Cecilia Capriotti e Dayane Mello lascerà la casa. Dopodiché, come sempre, arriveranno nuove nomination! E, a questo proposito, Samantha De Grenet ha pensato di votare Giulia Salemi. Non lo ha solo pensato, però, ma lo ha confessato a Carlotta, durante una chiacchierata in zona trucco. Quello di cui non si è accorta, però, è che la Salemi era proprio a pochi passi da loro ed ha sentito tutto. La reazione di Samantha è stata immediata, diamo un’occhiata alla scena, diventata in poco tempo virale sui social:

non samantha che mentre parlava della sua nomination di domani dice ‘giulia’ e poi si accorge di giulia dietro e dice ‘ah giulia eccoti non ti avevo visto’

sto: piangendo #GFVIP pic.twitter.com/jOApVTJzJY — amove, è volgave (@stefyasfalta) January 18, 2021

“Giulia eccoti, non ti avevo visto”, esclama Samatha, cercando di cambiare discorso. Ci sarà riuscita o la bellissima Giulia avrà intuito tutto? Lo scopriremo solo vivendo! Potrebbe anche accadere che, questa sera, Giulia decida di ‘ricambiare’ il favore, nominando Samantha. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutto quello che accadrà durante la puntata di questa sera. Si prevedono scintille! Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5.