Marina Confalone è Olga nella serie televisiva ‘Mina Settembre’, ma chi è esattamente? Età, vita privata e carriera dell’attrice napoletana.

Proprio ieri, Domenica 17 Gennaio, è andata in onda la prima puntata di una serie televisiva davvero strepitosa. Tratto dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni e diretto da Tiziana Aristarco, il nuovo progetto della Rai è intitolato ‘Mina Settembre’. E, vi assicuriamo, ha riscosso un successo davvero impressionante. Pensate, la prima puntata della serie ha registrato dei picchi di share più che altissimi. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di essa? Ed, in particolare, chi sono i suoi principali attori? Ovviamente, come raccontato anche in un nostro recente articolo, la protagonista indiscussa è Serena Rossi, che interpreta proprio il ruolo dell’assistente sociale. Ma non è l’unica, ovviamente. Attorno a lei, infatti, ruotano tantissimi altri personaggi incredibili. A partire, quindi, dalla sua amica, il collega ginecologo Domenico. Fino alla sua simpaticissima mamma Olga e tanti altri ancora. Ecco, ma a proposito di quest’ultima, chi è esattamente? L’attrice che interpreta la madre di Mina si chiama Marina Confalone. Ma cosa occorre sapere su di lei? Scopriamo insieme ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, le notizie che abbiamo su di lei sono davvero minime. Ecco tutti i dettagli.

Chi è Olga in ‘Mina Settembre’: cosa occorre sapere su Marina Confalone

Attualmente, la stiamo vedendo alle prese con la serie televisiva ‘Mina Settembre’ nei panni di Olga, la simpaticissima madre della protagonista, ma chi è esattamente l’attrice che la interpreta? Siete proprio curiosi di saperne di più? Ecco, come dicevamo precedentemente, il suo nome è Marina Confalone. E, vi assicuriamo, rappresenta il fior fiore dello spettacolo napoletano. Cosa occorre sapere su di lei? Scopriamo insieme ogni cosa. Nata nel 1951, la simpaticissima Confalone si è dedicata immediatamente alla sua grande passione: la recitazione. Principalmente attrice di teatro, la grandissima Marina ha interpretato dei ruoli davvero grandiosi. Fino a quando, nel 1984, prende parte al film di Luciano De Crescenzo, ‘Così parlò Bellavista’. E, nel 1992, nel film ‘Parenti Serpenti’. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Colonna portante anche di diversi programmi televisivi, l’attrice napoletana decanta di un successo davvero clamoroso. Ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Mina Confalone è sposata? Ha figli? Purtroppo, ci duole dirlo: non abbiamo alcuna notizia in merito! Sul web, infatti, non ci sono tantissime notizie che riguardano la vita privata della famosissima attrice napoletana. Non sappiamo, quindi, se sia dolcemente accompagnata da una figura maschile. O se, magari, ha figli.

Vi sta piacendo il ruolo di Olga in ‘Mina Settembre’?