Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, dolorosissimo lutto: l’ultimo messaggio sui social è davvero straziante, cos’è successo.

Paolo Bonolis, non ci nascondiamo dietro ad un dito, è uno dei conduttori televisivi più amati ed apprezzati. Con alle spalle una carriera ricca di intramontabili successi e numerosi programma televisivi più che importanti, il buon romano decanta, senza alcun dubbio, di un clamore davvero assurdo. Non soltanto ogni suo programma, infatti, si dimostra un vero e proprio successo, ma anche lo stesso conduttore romano, sul suo canale social ufficiale, vanta di un pubblico davvero vastissimo. Certo, lui non è molto attivo su Instagram, c’è da ammetterlo. Eppure, pensate, il buon Bonolis conta ugualmente circa 1 milioni di followers. Un numero davvero incredibile, bisogna dirlo. Ma, d’altra parte, conoscendolo ed ammirando la sua bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sapete che, però, qualche ora fa, il conduttore romano è stato colpito da un gravissimo lutto? Si, avete letto proprio bene: pochissimi istanti fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, il conduttore ha espresso chiaramente la sua immensa tristezza per questa tragica perdita. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Paolo Bonolis, triste lutto: la dolorosissima perdita, cos’è successo

Un vero e proprio tragico lutto quello che, qualche ora fa, Paolo Bonolis ha annunciato ai suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, il conduttore romano non è molto attivo sul suo canale social ufficiale. Eppure, questa tragica notizia non ha affatto potuto fare a meno di condividerlo con il suo adorato sostenitori. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, sia chiaro. Anche perché né lui e né sua moglie Sonia Bruganelli sono scesi nei minimi dettagli. Fatto sta che questa tristissima perdita ha addolorato entrambi. Non soltanto, infatti, il conduttore di ‘Avanti un Altro’ e di tantissimi altri programmi televisivi ha condiviso un delicato ed emozionante messaggio sul suo canale social ufficiale, ma anche sua moglie, attraverso un’Instagram Stories, ha espresso il suo dolore. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Non sappiamo molto, come dicevamo precedentemente. Fatto sta che, da come si può chiaramente leggere dai messaggi dei due dirette interessati, siamo venuti a sapere della scomparsa della carissima Eliana. Non sappiamo cosa sia successo, lo ripetiamo. Eppure, si capisce chiaramente che la simpaticissima coppia sembrerebbe essere particolarmente legata alla tenerissima donna. ‘Ciao Eliana’, recitano i messaggi che sia Paolo Bonolis che Sonia Bruganelli hanno condiviso sulla rispettiva pagina social ufficiale.

Un messaggio breve e coinciso, quello che sia Paolo Bonolis che sua moglie hanno scritto per la scomparsa di Eliana. E che, soprattutto, fa chiaramente intendere quanto il legame con la donna sia sempre stato immenso. Al loro saluto, si accodano anche le nostre più sentite condoglianze.