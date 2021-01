Che fine ha fatto Tommaso Vianello, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello? Scopriamo cosa fa oggi dopo ben sedici anni.

Era l’edizione del GF vinta da Serena Garitta, ma lui fu comunque uno dei protagonisti più amati: Tommaso Vianello arrivò quarto alla finale del famoso reality per il quale sono passati centinaia di concorrenti in questi vent’anni. Fisico scolpito e occhi azzurri, conquistò parecchi consensi e indimenticabile fu la sua storia con una gieffina della stessa edizione, la bellissima venezuelana Carolina Marconi. La loro storia fece appassionare i telespettatori e anche fuori dalla Casa i due continuarono ad essere una coppia per diverso tempo. Terminata la relazione, con grande dispiacere dei fan, Tommaso si fidanzò con Eleonora Pedron, ex Miss Italia., veneta come lui. “Quando provieni dallo stesso luogo viene fuori tutto un background di comicità, battute che condividi con il tuo partner. È inevitabile”, aveva dichiarato al giornale Spy. Anche con lei ci fu poi una rottura dovuta alla difficoltà di conciliare le rispettive vite, come aveva spiegato l’ex gieffino in un’intervista a settimanale Chi: “Tutti i momenti che abbiamo passato insieme sono stati stupendi. Ma Eleonora e io facciamo fatica a programmare la nostra vita, io sono spesso in giro per lavoro e lei è madre di due bambini che ho visto solo una volta finora”. Ma cosa fa oggi Tommaso Vianello? Vediamo di cosa si occupa attualmente.

Tommaso Vianello del GF 4: cosa ha fatto dopo il Grande Fratello

Tommaso è da sempre un grande appassionato di musica, come già mostrò ai tempi della partecipazione al GF. Nato a Venezia il 21 luglio 1973, ha iniziato ad occuparsi di musica house e underground per poi suonare come dee-jay nei locali della sua regione, diventando anche produttore. Dopo l’avventura vissuta nella Casa di Cinecittà, ha continuato a lavorare in ambito musicale e qualche volta anche in tv conducendo nel 2006 un programma su Sky insieme a Federica Fontana. Oggi Vianello è il direttore di Stereocittà, con sede a Padova e ricevibile in FM in Veneto e Trentino.

Attualmente, Tommy Vee (questo il suo nome d’arte) risulta fidanzato con Greta Rubino, come si vede dagli scatti postati sui rispettivi profili Instagram.