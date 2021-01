L’ex tronista Sabrina Ghio si è sfogata con i suoi follower, ha rotto finalmente il silenzio ed ha parlato un po’ di cosa le è accaduto negli ultimi giorni. Ecco le sue parole.

Ci ha fatto preoccupare pochi giorni fa con alcune sue dichiarazioni. Sabrina Ghio è l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi: la famosa influencer ha raccontato nelle sue IG story di aver preso una brutta ‘botta‘. Un momento doloroso l’ha colta alla sprovvista ma non ha mai rivelato cosa fosse realmente accaduto. Tutti i suoi fan si sono preoccupati ed hanno iniziato a chiederle cosa fosse accaduto: finalmente a distanza di giorni, il famoso personaggio televisivo ha rotto il silenzio. Ha parlato faccia a faccia con i suoi follower, curiosi di sapere i dettagli su cosa le fosse accaduto. Ecco le parole di Sabrina.

Sabrina Ghio: “Ho perso la ragione”, l’ex tronista rompe finalmente il silenzio

Sabrina Ghio a distanza di giorni di silenzio ha finalmente deciso di parlare ai suoi fan. La famosa ex tronista di Uomini e Donne ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha confessato di aver perso la ragione. Ecco le sue parole su Instagram: “E’ arrivato il momento di dirvi grazie, spesso accadono cose nella vita che ti scuotono che perdi la ragione. Io l’ho persa, mi sono allontanata per qualche giorno, ve ne siete accorti”.

Sabrina ha proseguito ringraziando tutti per l’affetto dimostrato, sono tantissime le persone che le hanno chiesto cosa fosse successo, che si sono preoccupati per lei. “E’ successa una cosa che mi ha scossa. Fortunatamente ho il mio fidanzato, mia figlia, mia madre che mi hanno riempito d’amore. Ringrazio loro e voi. Sapete quanto io sia riservata, sapete quanto amo proteggere la mia vita privata e condividerla con voi a piccole dosi. Sono brava a fingere, l’arte della finzione in alcune circostanze è una dote innata e io ce l’ho. E’ una cosa positiva certe volte. Si va avanti” ha concluso.

La Ghio non ha rivelato cosa le è successo ma ha ammesso di esser stata davvero male: ora per fortuna pare la stia superando.