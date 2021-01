Serena Rossi, spunta una foto del passato ‘inaspettata’ sul suo profilo instagram: è bellissima, proprio come oggi, ma ve la ricordate così?

Soltanto ieri sera è andata in onda la prima puntata della serie Mina Settembre, che a quanto pare ha avuto un forte successo, e che vede protagonista proprio la nostra bellissima Serena Rossi. Questa sera ci sarà una nuova imperdibile puntata, e i telespettatori sono già in fermento. Serena ha ancora una volta, come sempre, dimostrato un talento tanto grande quanto energico. Già in passato, abbiamo avuto modo di vederla nei panni di altri importanti personaggi, conquistando ogni volta l’amore del pubblico. Sui social è molto seguita, e qui, sul suo profilo instagram, andando indietro, è spuntata una foto del passato, ‘inaspettata’, ma pur sempre bellissima.

Serena Rossi conquista i fan con una foto del passato: ai tempi di un’importante sua interpretazione

Possiamo dirlo a gran voce, Mina Settembre, ieri domenica 17 gennaio, ha avuto un forte riscontro. I telespettatori non vedevano l’ora di poter assistere alla seconda puntata di questa nuova emozionante avventura che ha visto protagonisti importanti attori. Al centro dell’attenzione, ovviamente lei, Serena Rossi, che ha circondato amorevolmente la trama della serie con il suo brillante personaggio. Come abbiamo già anticipato, è davvero seguitissima sui social, i follower sono sempre attenti a quanto l’attrice riporta sul suo instagram. Proprio qui, andando indietro, è emersa una foto particolare, ed inaspettata. Com’è possibile vedere, Serena appare con qualche anno in meno, con una capigliatura diversa, com’era solita apparire precedentemente, col suo riccio prorompente. A quanto pare, si tratta di uno scatto che riguarda il set de Il Commissario Montalbano, infatti, l’artista ha così riportato: “Se siete appassionati di romanzi gialli e del commissario più famoso d’Italia, questa sera non potete perdervi ‘La Vampa D’Agosto”. La pubblicazione della foto risale al 2017, ma andando a rovistare nel passato, come molti già sanno, lo scatto della puntata risalirebbe al 2008.

In questa immagine, Serena appare ovviamente con qualche anno in meno, ma guardando bene possiamo affermare che la nostra meravigliosa attrice non è affatto cambiata. Era allora bellissima, proprio come oggi, non trovate?