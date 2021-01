L’amatissima showgirl è incinta: l’annuncio della sua gravidanza è appena arrivato sui social, i fan sono pieni di gioia per la coppia! In arrivo il primo bebè per l’ex Miss Italia!

Ha stupito poche ore fa il popolo del web: la famosissima showgirl, conduttrice ed ex vincitrice di Miss Italia è in dolce attesa. Si tratta del primo figlio in arrivo: avete capito di chi si tratta? Parliamo dell’amatissima Cristina Chiabotto! Poche ore fa il volto televisivo ha dato l’annuncio sui social, i fan sono rimasti senza parole: “25 settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper“. Le parole dell’ex Miss Italia, nel 2004, sono accompagnate da una meravigliosa fotografia in bianco e nero in cui i neo genitori mostrano la pancia della showgirl, che lentamente cresce.

Ha annunciato pochissime ore fa di essere in dolce attesa. Cristina Chiabotto con un post su Instagram ha fatto sapere a tutti i suoi fan di essere incinta: sorride al settimo cielo e indica, insieme al suo compagno, il pancino che lentamente cresce. E’ una gioia davvero immensa per la coppia che è convolata a nozze nel 2019.

La dolce metà della Chiabotto e futuro papà del bebè in arrivo si chiama Marco Roscio. Non si hanno molte informazioni sull’uomo ma dal web apprendiamo che è un imprenditore piemontese, lontano dal mondo della tv.

Il web festeggia la coppia di sposi che stanno per diventare genitori: pieno di like e tantissimi messaggi di auguri si leggono su Instagram. Fan, colleghi ed amici sono felici per Cristina e Marco che hanno regalato a tutti una magnifica notizia. Sarà maschio o femmina? Lo scopriremo presto!