Simone Bolognesi è uno dei cavalieri del parterre di Uomini e Donne, ma sapete che lavoro fa? Scopriamo insieme i dettagli.

È stato uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova stagione di Uomini e Donne, Simone Bolognesi. E, stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, raccontante anche in un nostro recente articolo, che lo sarà anche della puntata di oggi, Lunedì 18 Gennaio. Da quando si legge sul web, sembrerebbe che, proprio nel corso dell’appuntamento odierno, il giovane Bolognesi comunicherà a tutti i presenti in studio di non voler più proseguire questo cammino. E, quindi, di volere abbandonare il programma. Ecco, ma in attesa di scoprire le sue parole, siete curiosi di sapere cosa fa esattamente nella vita? Sappiamo benissimo che, sin dalla sua prima apparizione nel mese di Settembre, il suo nome è stato accostato a quello di Belen Rodriguez. Perché? Beh, sembrerebbe proprio che il bel Bolognesi sia stato il primo fidanzato italiano della showgirl argentina. Tralasciando, però, questo aspetto, siete curiosi di scoprire che lavoro fa Simone? Bene: ci pensiamo noi!

Simone Bolognesi di Uomini e Donne: che lavoro fa?

A quanto pare, quindi, nel corso dell’appuntamento di Uomini e Donne di Lunedì 18 Gennaio, assisteremo all’addio di Simone Bolognesi. Così come Michele Dentice, anche l’affascinante romagnolo ha deciso di salutare il programma. Ed i motivi, tra l’altro, li ha anche ampiamente spiegati in uno dei suoi recenti post Instagram. Ecco, ma in attesa di poter vedere cosa accadrà e quali saranno le sue parole per salutare il pubblico di Uomini e Donne, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In particolare, siete curiosi di sapere qual è esattamente il suo lavoro? Tranquilli, ci pensiamo noi! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il bel Bolognesi sia un noto ed affermato albergatore romagnolo. Purtroppo, non sappiamo null’altro sulla sua professione, ci dispiace. Fatto sta che, a quanto pare, il buon Simone sia molto conosciuto.

Ma sapete che, ancora prima del Trono Over, Simone ha corteggiato un’altra donna di Uomini e Donne? A quanto pare, sembrerebbe che sia arrivato tanti anni fa nel programma per corteggiare Teresanna Pugliese. E che poi, terminata la sua esperienza, si sia dedicato alle pubbliche relazioni. Lo sapevate?