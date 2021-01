GF VIP, ieri sera, 18 gennaio, in puntata Dayane Mello ha indossato un meraviglioso abito Versace: conoscete il costo di quel vestito? Vi sveliamo subito tutti i dettagli!

Ieri sera il GF VIP ha regalato davvero tantissime sorprese ai telespettatori italiani ed anche ai concorrenti scelti per questa edizione. Alfonso Signorini ha annunciato ai Vipponi che il reality non terminerà l’8 febbraio ma alla fine di quel mese: la notizia non è stata accolta con gioia. Nella puntata in diretta di ieri, 18 gennaio, abbiamo assistito al confronto tra Pierpaolo ed il fratello Giulio. Anche Dayane Mello ha potuto vedere in video suo fratello: Juliano ha usato parole commoventi per sua sorella. La Mello ha riacquisito la serenità che aveva perso, dopo aver visto, nella scorsa puntata, il video messaggio di sua madre. Dayane è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del reality: ieri sera, con il suo abito fluoreale, ha incantato davvero tutti. Siete curiosi di conoscere qualche dettaglio sul brand ed il costo di quel look? Vi sveliamo tutto.

GF VIP, look grintoso e colorato per Dayane Mello: quanto costa l’abito indossato in puntata

Il look di ieri sera, 18 gennaio, di Dayane Mello ha incantato davvero tutti. La concorrente del GF VIP ha indossato un abito fluoreale, colorato, davvero incantevole ed originale. La marca di quell’abito è Versace: il nome del modello è ‘Abito corto con stampa tie-dye roses’. Sapete quanto costa quel vestito? Ben 1890 euro! Il link sul sito ufficiale del famosissimo brand potete trovarlo QUI. La Mello dunque si è affidata ad una delle stiliste italiane più amate e famose non solo in Italia ma nel resto del mondo!

Sul sito Versace si legge la descrizione dell’abito: “Femminile e grintoso, questo abito corto sfoggia la stampa Tie-Dye Roses. I delicati bouquet di rose che giocano con il concetto di femminilità sono presentati in tonalità acide e accostati a sovrapposizioni tie-dye. Il modello è impreziosito da una cintura in pelle con fibbia Safety Pin“.