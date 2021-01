Amici 2020, la giovanissima Giulia finisce in lacrime in sala prove: la ballerina ha raccontato un doloroso retroscena del passato.

È una delle giovanissime ballerine di Amici 2020, Giulia. Entrata nella scuola sin dal prima puntata di questa ventesima edizione, la bella Stabile ha facilmente conquistato l’interesse di tutto il pubblico italiano. Non soltanto per la sua immensa simpatia e genuinità, ma anche perché, nonostante la sua giovane età, decanta di una bravura davvero smisurata. Nel corso del daytime di oggi, Martedì 19 Gennaio, però, la giovane ragazza è stata protagonista di un momento di crisi. Era in sala prove con i ballerini professionisti Simone Nolasco e Giulia Pauselli per provare una nuova coreografia assegnatole quando, ad un certo punto, si è raccontata ai suoi insegnanti. Ed ha svelato loro un doloroso retroscena del passato. Molto probabilmente, la giovane Giulia ha raccontato per la prima volta in assoluto questo difficile momento vissuto nel passato. Ed è proprio per questo motivo che, nel ricordare ciò che ha vissuto, non ha affatto potuto fare a meno di trattenere le lacrime. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Amici 2020, Giulia Stabile in lacrime durante le prove: la ‘drammatica’ confessione

Era in sala prove con Simone Nolasco e Giulia Pauselli, due ballerini professionisti di Amici 2020, quando Giulia Stabile, nel provare una nuova coreografia che punta sulla sua femminilità e sensualità, si è lasciata andare ad un momento di sconforto. Dapprima, infatti, la giovanissima ballerina ha confessato di non sentirsi a suo agio in questi panni. E, soprattutto, di avere paura di sentirsi ridicola. In seguito, poi, ha raccontato ai suoi professionisti, molto probabilmente per la prima volta, di un doloroso retroscena del passato. Sembrerebbe che alla sola età di 11 anni, quando, quindi, era soltanto una ragazzina che andava alle scuole medie, la giovane Stabile sia stata vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola. ‘Mi prendevano in giro per tutti. Sia per l’aspetto fisico, ma anche per il carattere, le difficoltà che avevo e perché non vivevo una vita come loro’, ha iniziato a raccontare la ballerina. Spiegando che, proprio a quell’età, non era solita uscire con gli amichetti. Bensì era più impegnata a coltivare la sua passione: la danza.

Un retroscena, da come si può chiaramente comprendere, davvero doloroso. E che, com’è giusto che sia, provoca una certa emozione in lei. Tanto da finire in lacrime dinanzi ai suoi insegnanti.

Il primo bacio a Sangiovanni

Sembrerebbe proprio che, oltre a studiare e ad affinare le sue doti da ballerina, Giulia Stabile abbia trovato anche l’amore. È proprio tra le mura della casetta che la giovane ha dato il suo primo bacio al cantante Sangiovanni.