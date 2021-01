La giovane allieva di Amici, Giulia, è stata protagonista di una clamorosa gaffe: la conduttrice Silvia Toffanin replica così.

Sabato 16 gennaio 2021 è andata in onda una nuova puntata pomeridiana del famosissimo talent show italiano, Amici. Il programma condotto da Maria De Filippi ha conquistato milioni di italiani che ogni anno attendono con ansia l’arrivo di una nuova stagione! Una delle aspiranti ballerine di Amici 20, Giulia, sta facendo chiacchierare molto ed anche sorridere! Sabato in puntata la giovane allieva si è resa protagonista di una clamorosa gaffe che ha attirato l’attenzione di tutti! Tutto è nato quando Maria De Filippi ha chiesto a Giulia di chiudere la puntata di Amici e lanciare il programma che sarebbe stato in onda subito dopo, ovvero Verissimo. La ballerina ha preso parola e l’ha combinata davvero grossa! “Come si chiama la ragazza di Verissimo?” ha chiesto in diretta imbarazzata, rivolgendosi a Maria. “Giulia!” con le mani conserte è stata la reazione della De Filippi che non si aspettava questo ‘colpo di scena’. Il programma televisivo Verissimo ha risposto all’accaduto, ecco cosa ha pubblicato sul suo canale social!

Amici, clamorosa gaffe di Giulia: ‘Come si chiama la ragazza di Verissimo?’, la replica della Toffanin

La gaffe di Giulia, aspirante ballerina nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha fatto sorridere tutti, anche i protagonisti di Verissimo. Il noto programma televisivo attraverso il suo canale Instagram ha pubblicato il video in cui la giovane chiede ‘Come si chiama la ragazza di Verissimo?’. Il talk show condotto da Silvia Toffanin ha scritto così come didascalia: “La ragazza di Verissimo is the new Silvia Toffanin“.

La reazione avuta dai protagonisti del programma è stata inaspettata quanto divertente: tra i commenti si leggono infatti i pensieri dei fan della Toffanin. “Silvia avrà fatto una grande risata è una persona fantastica”, “Silvia si sarà fatta una grandissima risata”, “Giulia .. la spontaneità…!!..troppo forte ..!! .. dai ..!!!…la scusiamo!”. Insomma, nessuno si è risentito per la piccola gaffe commessa dalla giovane allieva di Amici!