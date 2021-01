Attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, Anna Tatangelo ha annunciato un’incredibile novità in arrivo: i dettagli.

Sono passati tantissimi anni da quando Anna Tatangelo, davvero giovanissima, faceva il suo debutto e, soprattutto, si faceva conoscere ed apprezzare da tutto il pubblico italiano. Eppure, nonostante questo, continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Voce di tantissimi singoli musicali di successo, l’ex compagna di Gigi D’Alessio è, senza alcun dubbio, tra le cantanti italiani più amate ed apprezzate. Cosa ce lo fa pensare esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: non soltanto il successo che, singolo dopo singolo, la giovanissima cantante di Sora riscuote, ma anche lo smisurato clamore riscontrato sui social. Amatissima e seguitissima su Instagram, la bella Tatangelo si introduce di diritto tra le vere e proprie regine del famoso social. Anche perché, diciamoci la verità, non soltanto decanta di un numero di followers davvero spropositato, ma anche perché lei stessa, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un divertente scatto in sala, la bella Anna ha annunciato l’arrivo di una clamorosa novità. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Anna Tatangelo annuncia un’incredibile novità: cosa starà succedendo?

Il 2020 è stato un anno davvero importantissimo per Anna Tatangelo, soprattutto dal punto di vista professionale. Protagonista di un lavoro discografico completamente inedito e nuovo rispetto alle sue ‘corde’, la giovanissima cantante di Sora ha, ancora una volta, dimostrato la sua immensa bravura e professionalità. Sia con il singolo ‘Guapo’, in compagnia del rapper napoletano Geolier, e ‘Fra me e Te’, il featuring con il rapper Gemitaiz, la bella Tatangelo ha registrato dei successi davvero incredibili. Ma credete che le ‘sorprese’ sia finite qui? Beh, vi anticipiamo, assolutamente no! Proprio qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, la bellissima cantante ha annunciato una novità in arrivo davvero incredibile. Non sappiamo esattamente di che cosa parliamo, sia chiaro. Fatto sta che, da quanto traspare dalle sue parole, sembrerebbe che sia qualcosa davvero di grandioso. Chissà, magari l’inizio di questo 2021 porterà un nuovo singolo? Non lo sappiamo, lo ripetiamo. Se fosse così, però, sarebbe davvero spettacolare. Bando alle ciance, ecco di che cosa stiamo parlando esattamente.

Ecco. È proprio questo l’annuncio che, qualche ora fa, Anna Tatangelo ha condiviso con i suoi sostenitori. ‘Qui si ride e si scherza, ma manca poco’, ha scritto la cantante di Sora a corredo di questo suo ultimo post social. Di che cosa si tratta? Come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente tutti i dettagli. Fatto sta che noi, così come anche voi, non vediamo l’ora.