Anticipazioni Beautiful, martedì 19 gennaio: colpi di scena a non finire alla festa di Halloween in casa Forrester; ecco cosa accadrà nella prossima puntata.

In Beautiful, si sa, gli intrighi e i colpi di scena non mancano mai. Soprattutto nelle ultime puntate, dove nella soap opera americana è accaduto davvero di tutto. E la prossima puntata, in onda oggi 19 gennaio, sarà altrettanto scoppiettante. Al centro della trama dei prossimi appuntamenti ci sarà la festa di Halloween, organizzata nella villa del Forrester da Eric e Quinn. Una festa in cui ci saranno molti colpi di scena. Pronti a scoprire le anticipazioni di oggi, martedì 19 gennaio? Ve le sveliamo subito.

Anticipazioni Beautiful, martedì19 gennaio: Hope va alla festa di Halloween, Liam raggiunge Steffy

Amici di Beautiful, tenetevi forte! Stanno per arrivare puntate davvero incandescenti. A partire da quella in onda oggi, martedì 19 gennaio 2021. Lo scenario delle prossime puntate sarà la festa di Halloween organizzata alla villa di Eric. Una festa a cui parteciperà anche Hope, nonostante Brooke non sia d’accordo. Alla infatti ci sarà anche Thomas, e la Logan non vuole che sua figlia vada senza Liam. Hope, però, è decisa a convincere Thomas a firmare i documenti per l’adozione del piccolo Douglas e per farlo sembra essere disposta davvero a tutto. Hope , però, non sa che Thomas ha avvisato la sorella Steffy dell’arrivo lla festa della Logan! A quel punto, Steffy invita Liam ad andare a casa sua con la piccola Beth e il giovane Spencer accetta. Cosa accadrà tra i due ex? Si riaccenderà la fiamma dell’amore? Staremo a vedere!

Alla festa, intanto, Eric appare soddisfatto nel vedere Hope, ma si chiede come mai Liam non sia alla villa con lei. Liam, nel frattempo, commenta con Steffy la decisione di Hope di volere a tutti i costi l’adizione di Douglas. I dubbi di Liam non sono pochi: cosa accadrà nelle prossime ore? Non ci resta che seguire le prossime puntate, a partire da quella di oggi. L’appuntamento è su Canale 5 al solito orario delle 13 e 40. Non perdetevelo!