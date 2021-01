L’esuberante e brillante Antonella Elia è un personaggio molto amato dal pubblico italiano: lo scatto sorprendente del passato, una vera meraviglia, l’avreste riconosciuta?

Antonella Elia è uno dei personaggi più chiacchierati del momento: lo scatto sorprendente del passato, una vera meraviglia, l’avreste riconosciuta? Dopo aver partecipato a Temptation Island in compagnia di Pietro Delle Piane, la bella showgirl è diventata opinionista della nuova edizione del GF Vip. Con la solita schiettezza e sincerità che la contraddistingue, è spesso stata protagonista di accesi confronti e, talvolta, scontri, sia con i concorrenti della casa, sia al di fuori. In particolare, nel corso delle ultime settimane, abbiamo assistito ad un infuocata discussione con Samantha De Grenet di cui si è continuato a parlare per giorni a causa di alcune frasi “infelici” pronunciate da Antonella Elia. L’opinionista è senza dubbio una donna affascinante e bellissima, oggi come lo era alcuni anni fa. Uno scatto particolare pubblicato sul suo profilo Instagram ha conquistato i fan: meravigliosa, riuscite a riconoscerla? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Antonella Elia, lo scatto del passato conquista il web: meravigliosa!

Siamo abituati a vedere la bella opinionista con l’immancabile caschetto biondo e il sorriso luminoso che la contraddistingue. In uno scatto del passato, condiviso sul suo profilo Instagram, tuttavia, Antonella Elia appare molto diversa. Eppure, sempre meravigliosa. “C’era una volta il bianco e nero” riporta la didascalia che descrive l’immagine. E che immagine! La splendida showgirl è ritratta avvolta in un abito elegantissimo, con un acconciatura raffinata e la capigliatura più scura. Antonella Elia è truccata in modo delicato e sorride appena rivolta all’obbiettivo. Uno scatto davvero sorprendente, pieno di fascino e classe. L’immagine ha conquistato migliaia di like, quando l’opinionista ha deciso di condividerla con i fan un po’ di tempo fa. Siete curiosi di vederla? Vi accontentiamo subito, ecco lo scatto di cui stiamo parlando.

Riuscite a riconoscere la bellissima Antonella Elia nella protagonista di questa foto? Non trovate che fosse una vera meraviglia, proprio come oggi?