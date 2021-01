In questa foto è soltanto una bambina, adesso è un’attrice di una famosissima soap opera: l’avete riconosciuta? È proprio lui.

Siamo soliti parlarvi dei personaggi pubblici da bambini. O, al massimo, con scatti appartenenti al loro passato. Qualche giorno fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di un famosissimo conduttore da giovane. O, addirittura, della bellissima showgirl davvero piccolissima, ma sempre stupenda. Adesso, invece, vi parliamo di un’amatissima attrice di una famosa e seguita soap opera che, qualche tempo fa, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso una foto di sé da bambina. Si, avete letto proprio bene. Non sappiamo esattamente quanto tempo sia passato da questo momento. E, soprattutto, quanti anni avesse in questo scatto. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, l’attrice in questione ha sempre vantato di alcuni tratti che, ancora adesso, la contraddistinguono e la rendono davvero speciale. Siete curiosi di saperne di più? E, soprattutto, siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Ecco tutti i dettagli.

È l’attrice di una famosissima soap opera da bambina: l’avete indovinato chi è?

Se vi dicessimo Viola Bruni, vi verrebbe in mente qualcuno? Si, avete capito proprio bene. Stiamo parlando proprio di lei: Ilenia Lazzarin. È proprio lei questa dolcissima bambina raffigurata in questo scatto del passato. Qui, come dicevamo precedentemente, la bellissima Viola di Un Posto al Sole era davvero piccolissima, anche se non sappiamo quanti anni avesse con esattezza, eppure ha sempre decantato di una bellezza davvero incredibili. Corti capelli biondi ed occhi grandi e chiari: sono questi alcuni dei tratti che, nonostante sia passato dal tempo dallo scatto della foto, la bellissima Lazzarin ha mantenuto nel tempo. E che, soprattutto, ancora adesso, la rendono ancora più favolosa.

Non sappiamo quanti anni siano passati da questo scatto, lo ripetiamo. Eppure, una cosa non si può fare a meno di notare: Ilenia Lazzarin è sempre bellissima. Anche voi siete d’accordo con noi?