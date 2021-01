In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Benedetta Parodi ha condiviso delle vere e proprie immagini spettacolari: incredibile.

È una delle vere e proprie regine di Instagram, Benedetta Parodi. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la famosa conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter interagire con il suo pubblico social. Che sia attraverso Instagram stories o, magari, veri e propri post, la bellissima Parodi sa sempre come poter raccontarsi ai suoi fan. E, soprattutto, farli entrare nelle proprie giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, com’è suo solito fare, non ha affatto potuto fare a meno di dare loro il buongiorno. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, lo fa sempre. Questa mattina, però, Benedetta non ha salutato il suo pubblico in diretta dalla sua cucina, bensì all’aperto. È proprio per questo motivo che li ha voluto rendere partecipi delle immagini davvero spettacolari. ‘Che meraviglia’, ha detto la Parodi in questi brevissimi video social. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Benedetta Parodi, immagini favolose: da restare senza fiato, incredibile

Con il suo pubblico social, Benedetta Parodi non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa. È proprio per questo motivo che, proprio di primo mattino, non ha potuto affatto fare a meno di condividere delle immagini davvero spettacolari. Come dicevamo precedentemente, tutto il suo pubblico social è abituato a ricevere il buongiorno della sua beniamina. Ecco, lo ha ricevuto anche questa mattina, ma in modo completamente diverso. Non è collegata dalla sua cucina, com’è solita fare, bensì Benedetta Parodi si è mostrata all’aperto. Ed è proprio per questo motivo che, visto lo spettacolo del paesaggio, non ha potuto fare a meno di condividerlo. Siamo in pieno inverno, lo sappiamo benissimo. Ed a Milano le temperature sono davvero rigidissime. ‘Voglio farvi vedere la gelata di questa mattina’, ha detto Benedetta Parodi, inquadrando il giardino e la sua macchina leggermente imbiancati.

‘Che meraviglia. Sembra che abbia nevicato’, ha continuato a dire la Parodi. ‘Sembra di stare nel regno di Frozen e questo è molto bello’, ha concluso. Insomma, uno spettacolo davvero incredibile, vero?