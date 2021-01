Dopo la notizia del prolungamento, i concorrenti del GF VIP si sono fatti prendere dal ‘panico’: ecco cosa è successo dopo la puntata andata in onda ieri, 18 gennaio.

Il Grande Fratello VIP ieri sera ha lasciato sotto shock i concorrenti scelti per questa edizione. Alfonso Signorini nella diretta di ieri, 18 gennaio, ha comunicato ai Vipponi che il programma non terminerà l’8 febbraio, come era stato loro detto, ma si allungherà sino a fine mese. I gieffini, chiusi nella Casa di Cinecittà, da oltre 4 mesi, non hanno reagito in maniera positiva a tale decisione. Tommaso Zorzi si è sentito male, Stefania Orlando ha avuto una crisi che l’ha spinta quasi ad abbandonare il reality. Ecco nel dettaglio cosa è successo nella notte, dopo la puntata in diretta.

GF VIP, malori e crisi per i concorrenti dopo la notizia del prolungamento: Zelletta se la prende con gli autori

Dopo aver ricevuto la notizia del prolungamento del programma, i concorrenti del GF VIP hanno avuto una reazione davvero clamorosa, dominata dall’ansia e dalla rabbia. Ieri sera, 18 gennaio, dopo la diretta, i Vipponi del GF VIP si sono fatti prendere letteralmente dal panico. Stefania Orlando ha quasi aperto la porta rossa per abbandonare il reality: è stata fermata dai suoi inquilini che l’hanno convinta a ragionare. Tommaso invece ha avuto un piccolo malore: dopo la puntata, forse per colpa dell’ansia provocata dalla notizia, è corso in bagno a vomitare. Andrea Zelletta l’ha raggiunto di corsa non appena ha sentito che il suo coinquilino si stava sentendo poco bene.

Una volta che Tommaso si è ripreso, Zelletta in cucina con Samantha De Grenet se l’è presa con gli autori. Ecco le parole che ha usato l’ex tronista: “Siamo persone umane, diteci la ca**o di verità, poi uno sceglie. E basta! Sembravamo degli stupidi lì dentro. Non siamo stupidi. Non è questione di vincere!“.