Negli ultimi tempi è alla conduzione, insieme a Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, di Cortesie Per Gli ospiti, un seguitissimo programma trasmesso su Real Time, che riscontra un elevato successo. Si tratta di una competizione culinaria che mette alla prova le abilità in cucina e le nozioni di galateo dei partecipanti. Csaba dalla Zorza è un’amatissima conduttrice, ma anche scrittrice; nel corso degli anni il suo interesse per la cucina si è fortemente sviluppato, tanto da diplomarsi come chef in cucina tradizionale francese. In televisione approda nel 2008, con la trasmissione In cucina con Csaba, ed in seguito sono stati tantissimi i programmi che hanno visto la sua presenza, fino ad arrivare ad oggi. Per quanto riguarda la sua sfera personale, sappiamo che l’amatissima conduttrice è sposata, infatti sul suo profilo instagram più volte ha pubblicato scatti del suo matrimonio. Ma ci chiediamo, perchè si chiama proprio così? Un retroscena particolare gira intorno alla scelta del suo nome.

Csaba dalla Zorza è divenuta uno dei personaggi televisivi più amati degli ultimi tempi. E’ al timone dell’amata trasmissione Cortesie Per Gli ospiti, insieme a Diego Thomas e Roberto Valbuzzi, e possiamo dirlo a gran voce, conquista decisamente tutti. Sappiamo, com’è evidente, che il suo nome è molto particolare; sfogliando la sua biografia, abbiamo scoperto che, in realtà, la scelta, nasconde un retroscena inaspettato. Infatti, a quanto pare, Csaba è stato scelto dal padre, convinto che avrebbe avuto un figlio maschio, ed è il nome di un ciclista ungherese che egli ammirava molto. Ecco il mistero svelato, è incredibile!

Sicuramente non tutti sapevano questa minuziosa scoperta. Il suo è un nome tanto bello quanto particolare, non trovate?