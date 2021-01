Diana Del Bufalo senza trucco e filtri: “No make-up”, l’attrice si è mostrata proprio così sul suo profilo di Instagram.

È una delle protagoniste assolute dell’amatissima serie tv Che Dio ci aiuti, ma i fan di Amici la ricorderanno senza dubbio tra i banchi della scuola più famosa della tv. Parliamo di Diana Del Bufalo, che ha partecipato all’edizione del 2010 del talent show di Maria De Filippi. Dove ha dato prova di essere un’ottima cantante, ma, come sappiamo bene, non è il suo unico talento. Oggi Diana è una bravissima attrice, molto seguita anche sui social. Il suo profilo ufficiale di Instagram conta ben un milione e mezzo di followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. Da backstage lavorativi agli attimi di vita quotidiana: il profilo di Diana è ricco di contenuti super interessanti. E, pochi minuti fa, la bellissima attrice ha deciso di condividere con i fan la sua versione acqua e sapone. Diana si è mostrata completamente al naturale, senza trucco e senza filtri. Curiosi di vedere il selfie condiviso su Instagram? Ve lo mostriamo subito.

Diana Del Bufalo senza trucco e filtri: “No make-up”, com’è l’attrice al naturale

La sua Monica è uno dei personaggi più amati della fiction Rai Che Dio ci aiuti, ma non è solo sul piccolo schermo che Diana Del Bufalo è seguita. Su Instagram, l’attrice può contare su una vera e propria schiera di fan, che ogni giorno la seguono e la supportano. E che poco fa hanno potuto ammirare la showgirl completamente al naturale. Sul suo profilo, Diana ha postato uno scatto in cui è completamente struccata e senza alcun filtro. Un versione acqua e sapone super apprezzata dai fan: lo scatto è stato accolto con una valanga di likes e commenti, ricchi di complimenti per lei. Ecco il selfie che ha fatto impazzire i fan:

Eh si, una valanga di complimenti per Diana, che sin dai tempi di Amici è entrata nel cuore dei fan, per non uscirne più.”Sei bellissima!”, commentano i fan, che apprezzano la bellezza al naturale dell’attrice. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!