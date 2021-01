I due famosissimi divi di Hollywood si sono lasciati: la coppia ha deciso di separarsi, ecco i motivi riportati dal magazine americano.

Da un portale molto famoso americano arriva una notizia che riguarda due divi di Hollywood. Parliamo di Ben Affleck e Ana de Armas: la coppia dopo un anno di storia d’amore, ha deciso di separarsi. Parliamo dell’attore celebre americano e dell’attrice e modella cubana che circa un anno fa si sono innamorati. Affleck e la sua ‘collega’ hanno trascorso insieme la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus; Ana ha conosciuto anche i figli di Ben, instaurando con loro un buon rapporto. Ricordiamo che Ben Affleck, prima di legarsi sentimentalmente ad Ana, è stato sposato con l’attrice Jennifer Garner, conosciuta sul set. Dalla loro unione sono nati tre figli, Violet Anne, Seraphina Rose Elisabeth e Samuel Garner. Il matrimonio è terminato dopo 10 anni: nel 2017 i due hanno iniziato la pratica per il divorzio. Sembravano andassero a gonfie vele le cose con Ana de Armas ed invece la storia è giunta al capolinea: ecco perchè!

Storia al capolinea per i due divi di Hollywood: la coppia di attori si è separata

I due divi di Hollywood si sono ufficialmente lasciati. Ben Affleck e Ana de Armas non sono più una coppia: è il magazine People a parlare della storia giunta al capolinea. Il magazine americano spiega che i due famosissimi attori, lui americano lei cubana, si sono lasciati per telefono. “Hanno avuto numerose discussioni sul loro futuro e hanno deciso di sciogliersi” si legge sul portale statunitense. La coppia si è incontrata per la prima volta durante le riprese del thriller ‘Deep water’ a New Orleans, lo scorso anno. I due vivevano a casa di Ben, a Los Angeles: pare che la giovane attrice abbia deciso di non voler più vivere lì, città in cui Affleck è costretto a vivere perchè ci sono i figli. Su People si legge che la decisione di separarsi è stata ‘reciproca ed amichevole’: tra i due è rimasto profondo rispetto ed amore, sono semplicemente in due momenti diversi delle loro vite.