Dalle ore 20:00 di oggi, Martedì 19 Gennaio, vi aggiorneremo sulle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: controlla la schedina.

Siete pronti ad uno sfavillante Martedì sera? Anche oggi, Martedì 19 Gennaio, ci saranno le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. E la redazione di Sologossip sarà pronta, dalle ore 20:00, ad aggiornarvi sui numeri vincenti. È proprio a partire da quell’orario che, nella tabella sottostante, ruota per ruota, vi riporteremo tutto ciò che vi occorre sapere. A partire, quindi, dal Lotto. Fino al classico 10eLotto. Ci raccomandiamo: non prendete sottogamba il Superenalotto. E, soprattutto, sul suo jackpot. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: è arrivato ad una cifra bestiale. Pensate, stiamo parlando esattamente di ben 93,7 milioni di euro. Dei numeri davvero pazzeschi, no? È proprio per questo motivo che le estrazioni di questa sera, Martedì 19 Gennaio, non possono essere assolutamente seguite. Ma non solo. Anche provarci non costa nulla, no? Certo, il ‘troppo storpia’, si sa benissimo. Eppure, a volte, non costa davvero niente tentare la fortuna. Chi lo sa, magari sarete proprio voi i fortunati di questa sera? Ma bando alle ciance, volete saperne di più? Scopriamo tutto insieme.

Estrazioni del 19 Gennaio del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: controlla la tua schedina

Ci siamo. Sono le ore 20:00 di Martedì 19 Gennaio. E noi siamo pronti ad annunciarvi i numeri vincenti di questa sera. Come dicevamo precedentemente, partiremo dal Lotto. E così, a partire dalle ruota di Milano, vi elencheremo tutti i numeri vincenti delle estrazioni di questa sera. Subito dopo, poi, passeremo al Superenalotto. E, come dicevamo precedentemente, fate moltissima attenzione ad esso. Soprattutto perché il jackpot ha raggiunto delle cifre altissime. Ed, infine, toccherà al 10eLotto.

LOTTO: i numeri fortunati di questa sera sono

BARI 82 32 35 54 87

CAGLIARI 19 27 10 60 86

FIRENZE 58 65 62 37 90

GENOVA 56 35 87 6 59

MILANO 29 68 45 15 70

NAPOLI 47 26 5 81 52

PALERMO 15 85 84 20 65

ROMA 83 64 75 36 78

TORINO 7 59 68 44 61

VENEZIA 79 22 80 83 17

NAZIONALE 69 38 23 16 52

2. SUPERENALOTTO: 43 27 2 65 28 38

NUMERO JOLLY: 60

NUMERO SUPERSTAR: 72

3. 10ELOTTO: 7 15 19 22 26

27 29 32 35 47

56 58 59 64 65

68 79 82 83 85

NUMERO ORO: 82

DOPPIO ORO: 82 32

Come vi è andata l’estrazione di questa sera, Martedì 19 Gennaio? Siete riusciti ad aggiudicarvi qualche vincita? Noi ce lo auguriamo. Anche perché, è vero, se si centra completamente il 6, il ‘gruzzolletto’ da vincere è davvero numeroso. Ma anche tutto quello previsto per le altre vittorie non è affatto da meno. Siete d’accordo?