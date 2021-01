GF VIP 5, gesto ‘estremo’ per Giulia: cosa vuole fare Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli pronto ad un gesto ‘estremo’ per Giulia Salemi: cosa ha dichiarato il concorrente del GF VIP 5

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono – al momento – l’unica coppia nata nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia, dopo l’amicizia ‘speciale’ con Elisabetta Gregoraci, ha ritrovato il sorriso tra le braccia della Salemi. I due non si definiscono ancora fidanzanti, né si sono dichiarati l’uno per l’altra, ma ormai sono a tutti gli effetti una coppia. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, si scambiano baci e tenerezze. Pierpaolo ha dichiarato addirittura di essere pronto ad un gesto ‘estremo’ per la sua Giulia. Di seguito vi raccontiamo cosa ha detto nelle ultime ore.

GF VIP 5, Pierpaolo pronto ad un gesto ‘estremo’ per Giulia

Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un regalo dal conduttore Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha fatto recapitare una bellissima foto all’ex velino di Striscia la Notizia. Dopo il quadro con il bacio con Elisabetta Gregoraci, Pretelli potrà adesso appendere quello con Giulia Salemi. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha chiesto poi al gieffino di fare una dedica. L’ex velino, destabilizzato emotivamente dopo il confronto con il fratello, è stato abbastanza ‘corto’ di termini. Giulia non era felicissima e dopo la puntata si è confrontata con quello che è a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato.

Pierpaolo ha spiegato che in quell’occasione aveva altro per la mente – riferendosi al confronto con il fratello – e poi ha dichiarato di essere addirittura pronto ad un gesto estremo per lei. Il gieffino ha infatti promesso che, in caso di finale, sarebbe pronto a cederla alla sua compagna. Pretelli manterrà la promessa? Nel frattempo è proprio Giulia a giocarsi la finale al televoto con Stefania, Dayane e Rosalinda.