GF Vip, la concorrente corre verso la porta rossa per uscire: urla e panico dopo la puntata di ieri sera.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri sera, lunedì 18 gennaio. Ma il post puntata non è stato da meno. Nel corso della diretta di ieri, infatti, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti quello che fuori dalla casa è già noto da un bel po’: il programma non terminerà l’8 febbraio, ma alla fine di quel mese. Non è ancora stata stabilita la data esatta, che verrà comunicata al più presto possibile. Una notizia che ha letteralmente scatenato il caos in casa: molti concorrenti hanno reagito malissimo all’ulteriore prolungamento, in particolare Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco). Ma è stata un’altra concorrente la protagonista di un gesto shock: Stefania Orlando stava per uscire dalla porta rossa! Un momento di panico peri i suoi compagni, che sono riusciti a fermarla giusto in tempo. Urla e caos all’ingresso della casa, scopriamo cosa è successo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, Stefania Orlando corre verso la porta rossa per uscire: urla e panico in casa dopo la puntata

Stefania Orlando era sul punto di lasciare per sempre la casa del GF Vip. Dopo la puntata, la conduttrice ha avuto un vero e proprio crollo e, in un momento di distrazione del resto della casa, si è diretta verso la porta rossa, decisa ad andare via. Ad accorgersi di tutto, per prima, è stata Maria Teresa Ruta, che ha rincorso l’amica urlando e facendo di tutto per fermarla. A quel punto, tutti si sono diretti verso l’ingresso della casa, accerchiando Stefania e convincendola a restare. “Se esci tu esco con te”, ripete il suo amico Tommaso, “Non ti faccio uscire Stefy, picchiami o insultami”, sono state le parole di Giulia Salemi. Un momento davvero toccante, quello vissuto dalla Orlando e dal resto della casa. Ecco la scena, diventata virale in poco tempo sui social:

Come mostra il video, c’è voluto un po’ di tempo per convincere Stefania a tornare sui suoi passi. Con ogni probabilità, oltre alla notizia del prolungamento, la Orlando è stata turbata anche da alcune clip dedicate al suo ex marito Andrea Roncato. Per fortuna, dopo un po’, la concorrente è riuscita a riprendersi un po’, grazie soprattutto all’aiuto di Tommaso, che l’ha portata fuori in giardino, cantando e ballando con lei.

Insomma, i colpi di scena non sono affatto mancati, nè in puntata che dopo. E nuove sorprese ci attendono nella puntata di lunedì prossimo, quando sarà decretata anche la prima finalista di questa edizione. Le candidate al televoto sono Giulia, Rosalinda, Dayane e Stefania. Chi riuscirà a spuntarla e ad essere la prima finalista del GF Vip 5. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo!