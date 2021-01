GF Vip, Giulia Salemi incanta tutti con l’abito bicolore scelto per la diretta: sapete quanto costa? La cifra è da capogiro.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui si è parlato tantissimo di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il sentimento tra i due diventa sempre più forte e, nonostante lo scetticismo di molti, i due concorrenti si mostrano più affiatati che mai. Una puntata impegnativa per la coppia, che, tra le altre cose, ha dovuto affrontare il confronto con il fratello di Pretelli, Giulio, entrato in casa per chiarire alcune cose con Pierpaolo. Ma a colpire tutti, durante la diretta, è stato anche il look della bellissima influencer italo persiana. Un mini abito bicolore bianco e nero che ha letteralmente incantato il pubblico. Curiosi di sapere quanto costa e qualcosa in più sul vestito? Vi sveliamo subito.

GF Vip, Giulia Salemi incanta tutti con l’abito bicolore: sapete quanto costa? Prezzo stellare

Giulia Salemi è una delle protagoniste assolute di questo GF Vip. Nonostante sia entrata in un secondo momento, la giovane influencer ha conquistato il pubblico col suo carattere forte e deciso e con la sua simpatia. Ma anche con la sua innegabile bellezza, messa perfettamente in risalto dal mini abito indossato per la diretta di ieri sera. Un abito metà bianco e metà nero, caratterizzato da grandi bottoni e scollo a barca. Si tratta di un modello firmato Balmain, della collezione Resort 2021. Quanto costa? Come riporta Fanpage.it, il prezzo sul web è di 1690 euro! Eh si, un abito davvero stellare!

Per completare il look, la Salemi ha scelto dei sandali neri di Casadei, dal valore di 650 euro e un’acconciatura raccolta, con ciuffi ondulati ai lati. E per chi non lo sapesse, la bella Giulia ha pensato anche al look del suo Pierpaolo. La camicia indossata ieri da Pretelli, infatti, era di Tommaso Zorzi, ma è stata vinta dalla Salemi durante la tombolata di Natale. La bella modella non ha esitato a prestarla al suo “boyfriend”, come lo chiama spesso, dandogli consigli sul look. E voi, cosa pensate dell’abito indossato ieri dalla Salemi? Vi è piaciuto?