Nella diretta del GF VIP ieri sera i fratelli Pretelli hanno avuto il tanto atteso confronto: qualcosa non è andata giù al conduttore Signorini, ecco cosa è successo.

Ieri sera, 18 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Tante sorprese, tanti colpi di scena come sempre hanno intrattenuto il pubblico televisivo italiano. Il reality, in questa edizione, ha deciso di durare più del solito: è stata prolungata la messa in onda ed alcuni VIP, quelli entrati ad inizio programma, si ritrovano in Casa da circa 4 mesi! Manca ancora poco ma l’atmosfera è sempre bollente e tesa nella grande Casa di Cinecittà! Ieri sera, in diretta, è entrato Giulio Pretelli per parlare con suo fratello Pierpaolo: è dovuto intervenire Alfonso Signorini, il quale ha ripreso con toni alti il giovane ospite. Ecco cosa è successo!

GF VIP, faccia a faccia tra i fratelli Pretelli: Signorini interrompe, “Sono balle le tue”

Nella Casa del Grande Fratello VIP ieri sera, 18 gennaio, è entrato Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo. C’è stato finalmente un confronto tra i due fratelli che avevano qualcosa da chiarire. E’ accaduto qualcosa di inaspettato però, che nessuno si aspettava: il conduttore Alfonso Signorini ha bacchettato l’ospite. Prima che i Pretelli si incontrassero, il GF VIP ha mandato in onda alcuni video di dichiarazioni fatte da Giulio: quando è iniziato il faccia a faccia, il fratello di Pierpaolo si è giustificato dicendo di esser stato frainteso da chi l’ha intervistato.

Signorini non è riuscito a mantenere il silenzio ed ha subito interrotto il confronto: “Giulio, scusa ma mi da fastidio ciò che stai dicendo. La scusa che i giornalisti si inventano le interviste puoi anche lasciarla a casa, sono balle tue. Io ti ho visto nei vari programmi tv dove facevi capire che eri dalla parte di tua mamma. Diciamo le cose come stanno, non venire qui a raccontare balle“. Il video dell’accaduto è stato pubblicato anche dal profilo Ig del GF VIP: