GF Vip, spunta un dettaglio clamoroso durante la diretta: lo avete notato?

GF Vip, spunta un dettaglio clamoroso durante la diretta di ieri sera: lo avete notato? Ecco cosa è successo.

Una puntata decisamente incandescente, quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, a partire dall’acceso confronto tra Pierpaolo Pretelli e il fratello Giulio. Emozioni contrastanti nel corso della diretta, che, come sempre, si è conclusa con la carrellata di alcuni dei tweet più divertenti della serate. Ebbene, è proprio in quel momento che Tommaso Zorzi ha notato qualcosa di molto particolare. E, nel dopo puntata, lo ha condiviso con i suoi compagni. Un dettaglio che non poteva sfuggire agli occhi attenti del concorrente. Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, spunta un dettaglio clamoroso durante la diretta: su Twitter spopola l’hashtag dedicato a Tommaso Zorzi

Il Gf Vip 5 sta appassionando i telespettatori da ormai 4 mesi. Telespettatori che, sui social, commentano h24 le avventure dei vipponi. In particolare, è Twitter il social network più frequentato dai fan del GF Vip, che, durante la giornata, seguono la diretta commentato le vicende della casa più spiata della tv. L’hashtag che tutti usano è chiaramente quello ufficiale del reality, #GFVIP, ma qualcuno ha notato qualcosa di strano. Al termine della puntata, infatti, come sempre Alfonso ha mostrato alcuni tweet ai ragazzi ed è a quel punto che Tommaso Zorzi ha fatto una piacevole scoperta. Su Twitter, infatti, tantissimi fan utilizziano l’hashtag #TZVIP, dedicato proprio al giovane influencer. Zorzi è infatti uno dei concorrenti più amati in assoluto di questa edizione e l’affetto dei fan è visibile ampiamente sui social. Ecco il momento in cui, nel dopo puntata, Tommaso commenta questa cosa con alcuni dei suoi coinquilini:

Tommaso ha notato un particolare nei tweet durante la puntata: “In tutti c’era l’hashtag #tzvip” TRAC #sovip #gfvip pic.twitter.com/PTC5ssTJ8I — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2021

Insomma, una piacevole scoperta per Zorzi, che a quanto pare non ha ancora chiaro che, fuori dalla casa, ha un vero e proprio esercito di fan pronti a supportarlo e sostenerlo giorno dopo giorno. E voi, siete tra i fan che commentano le vicende del GF Vip su Twitter? Chi è il vippone che vorreste vedere come vincitore?