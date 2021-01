Marco Liorni, attualmente al timone del programma del sabato pomeriggio di Rai 1, ItaliaSì, è sposato: avete mai visto la moglie?

Marco Liorni è uno dei conduttori più stimati del panorama televisivo e radiofonico italiano: preparato, garbato e sempre corretto, la sua è una carriera esemplare, piena di successi e soddisfazioni. La sua passione per il mondo della comunicazione inizia già da piccolo, tanto che decide di farne un lavoro: laureatosi in Scienze Umanistiche nel 1980, comincia a lavorare in radio fin ad arrivare a RDS. In tv Marco inizia a muovere i primi passi con a conduzione dei programmi ‘Cronaca Nera’ e ‘Domenica tutto goal’. Nel ’95 sarà la volta di Verissimo -Tutti i colori della cronaca all’epoca condotto da Cristina Parodi. Liorni approda poi al Grande Fratello nel ruolo di inviato, una specie di ‘Caronte’ incaricato di traghettare i concorrenti sulla passerella fuori la famosa porta rossa. Dal 2011 sbarca in Rai, al timone di importanti trasmissioni come La vita in diretta, Reazione a Catena e ItaliaSì, attualmente in onda ogni sabato pomeriggio su Rai 1 alle ore 16. Siamo abituati a vedere Marco Liorni sempre al lavoro, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è sua moglie? Scopriamolo!

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Giovanna Astolfi, chi è la moglie di Marco Liorni

Marco Liorni si è sposato due volte. Dal primo matrimonio, nel 1995, ha avuto un figlio, Nicolò. Dopo la rottura con la prima moglie Cristina, è stato fidanzato per tredici anni con quella che poi è diventata la sua seconda moglie. Stiamo parlando di Giovanna Astolfi, conosciuta nel 1997. I due si sono sposati negli Stati Uniti nel 2014, ma la notizia delle nozze è stata resa pubblica solo dopo un anno, nel 2015. La coppia ha avuto due figlie, Emma e Viola. La Astolfi è lontana dai riflettori e di lei non si sa molto.

Anche Marco Liorni, pur essendo un personaggio pubblico molto amato, ha sempre cercato di salvaguardare la sua privacy si è sempre mostrato molto riservato.